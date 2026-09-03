Рижское самоуправление призывает жителей пока без особой необходимости не находиться на территориях кладбищ из-за опасности, связанной с деревьями, сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

Службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий шторма «Priska» 23 августа. До сих пор ежедневно распиливаются и убираются упавшие и опасные деревья, освобождаются территории образовательных учреждений, улицы, парки, кладбища и дворы жилых домов.

Вилемсонс подчеркивает, что объем работ по-прежнему велик — во время шторма в Риге были повалены или повреждены тысячи деревьев, поэтому полная уборка города займет еще несколько недель. Хотя во многих местах территории приводятся в порядок, главной приоритетной задачей по-прежнему остается устранение опасности. После этого все больше ресурсов будет направлено на вывоз древесины и веток, а также на полную уборку территорий.

Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления продолжает ликвидацию последствий шторма на территориях образовательных учреждений. На данный момент обработано и передано исполнителям работ более 100 заявок от школ и детских садов, однако новые сообщения продолжают поступать. Во многих случаях по одному адресу необходимо убрать несколько деревьев, в том числе деревья, упавшие на здания или провода, а также деревья с вывороченными корневыми пластами. В наиболее сложных случаях уборка одного дерева, упавшего на здание, может занять от четырех до пяти часов, информирует представитель самоуправления.

Исполнители работ до сих пор работали более чем по 50 адресам, где была устранена опасность и освобождена территория. Вывоз древесины и веток в этих местах будет осуществлен позже. Удаление опасных деревьев обеспечивает аутсорсинговая компания. В выходные в работах были задействованы четыре бригады из десяти работников, тогда как в настоящее время работают три бригады в составе восьми человек. Учитывая большой объем повреждений и сложность ситуации, в настоящее время невозможно спрогнозировать точный срок, когда работы во всех образовательных учреждениях будут завершены, указывает Вилемсонс.

Помимо заявок, поданных школами и детскими садами, департамент получил от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) информацию примерно о 650 адресах, по которым VUGD во время шторма выполняла распиловку, ограждение территории или другие неотложные работы.

Во время шторма пострадали десятки образовательных учреждений, основной ущерб был причинен упавшими деревьями. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебный процесс не находится под угрозой. Отдельные части территорий ограждены, и самоуправление призывает родителей напомнить школьникам, что заходить за ограждения нельзя.

На территориях, находящихся в управлении «Rīgas meži», продолжается ликвидация последствий шторма. В садах, парках и Межапарке во время шторма были выворочены или сломаны 353 дерева, еще у более чем 100 деревьев констатированы существенные повреждения. Больше всего деревьев пострадало в Межапарке, парках Текстильниеку и Плявниеку, на Луцавсале и на Большом кладбище. Во время шторма также были утрачены четыре дерева-великана.

В большинстве парков наиболее опасные ситуации устранены, упавшие деревья и ветки распилены и сложены для вывоза. На отдельных территориях работы еще продолжаются, поэтому жителей призывают соблюдать ограждения и не трогать сложенные кучи древесины и веток. Приоритетом в настоящее время является вывоз древесины и веток, после чего постепенно будут убраны также пни и приведены в порядок поврежденные места.

По предварительным оценкам, в лесах Риги и Пригожья во время шторма было повреждено до 15 000 кубометров древесины. Больше всего пострадали лесные территории в окрестностях Пиекюрас, Огре, Тирели и Даугмале. Продолжается обследование лесов, в том числе с помощью дронов, уточнение объема разрушений и освобождение лесных дорог от упавших деревьев.

Последствия шторма затронули и Рижский зоопарк, где были сломаны или надломлены 14 деревьев. Все выявленные угрозы уже устранены, зоопарк работает в обычном режиме, и все животные во время и после шторма находились в безопасности.

На территориях, находящихся в ведении Департамента внешнего пространства и мобильности, распиловка и уборка деревьев проведены более чем по 40 адресам.

Уличные зеленые насаждения также сильно пострадали от шторма, и были выворочены или повреждены сотни деревьев, в том числе пострадали и новые посадки. Накренившиеся деревья попытаются выпрямить, однако часть из них погибла, и на их месте по возможности будут высажены новые крупномерные саженцы.

После завершения неотложных работ в школах и детских садах Департамент жилья и окружающей среды усиленно займется удалением пострадавших от шторма деревьев в уличных насаждениях. Во многих местах VUGD или другие оперативные службы устранили лишь непосредственную угрозу и восстановили движение, тогда как полное удаление деревьев, вывоз древесины и уборку территорий продолжат службы самоуправления.

На кладбищах выворочено более 500 деревьев. В настоящее время проведена расчистка кладбищенских дорог, и продолжаются работы по удалению остальных деревьев. Похоронные церемонии могут проводиться, однако жителей призывают пока без особой необходимости не находиться на территориях кладбищ, поскольку многие деревья все еще опасны.

На территориях «Rīgas namu pārvaldnieks» в настоящее время устранена большая часть последствий шторма, в том числе почти все, что касается повреждений крыш домов или затопления квартир. Предприятие продолжает получать заявки о сломанных деревьях, и число заявок достигло более 600. На данный момент убрана примерно половина деревьев, пострадавших во время шторма.

Чтобы как можно скорее устранить все повреждения, «Rīgas namu pārvaldnieks» организует работы в усиленном режиме, привлекая дополнительные ресурсы. В настоящее время работу продолжают 20 рабочих команд.

Если на частной территории дерево полностью сломалось или выворотилось, либо явно представляет опасность, перед его распиловкой и уборкой обязательно необходимо выполнить фотофиксацию как минимум с трех точек обзора.

После этого о произошедшем необходимо проинформировать Департамент городского развития Рижского самоуправления, приложив к заявлению фотографии.

Это можно сделать, отправив заявление по электронной почте на «[email protected]», либо направив заявление по адресу Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050.

При предоставлении информации следует указать адрес или кадастровое обозначение, количество сломанных/опасных деревьев, породу, если она известна, а также диаметр ствола или окружность на высоте 1,3 метра от земли, если это возможно измерить, картографический материал с указанием места, где росло дерево, и три фотофиксации, на которых наглядно видны признаки опасности. Разрешение на вырубку опасных деревьев получать не нужно. Телефон для справок — 1201.

Если на частную территорию упало дерево, растущее на муниципальной земле, то уборку дерева организует самоуправление. О таких случаях необходимо сообщать по телефону 1201.

Пункт сдачи на Uzvaras bulvārī 16A будет работать до 20 сентября, а в Межапарке на территории автостоянки у Siguldas prospekta 12 — до 14 сентября.

Время работы пунктов приема остается неизменным, а именно: на Uzvaras bulvārī 16A он открыт в рабочие дни с 6 до 20 часов и в выходные с 8 до 20 часов.

Пункт приема на автостоянке Межапарка у Siguldas prospekta 12 открыт в рабочие дни с 8 до 16 часов.

Самоуправление напоминает, что крупногабаритная древесина и бревна большого размера принимаются только на Uzvaras bulvārī 16A, где для этой цели создана специальная площадка.

Как сообщалось, в садах, парках и культурно-рекреационном парке «Mežaparks», находящихся в управлении муниципального предприятия «Rīgas meži», во время августовского шторма были выворочены и сломаны 353 дерева. Еще у 126 деревьев констатированы существенные повреждения — сломанные верхушки или крупные ветви.

Больше всего деревьев во время шторма было выворочено или сломано в Межапарке, где пострадали 45 деревьев. В парке Текстильниеку пострадало 31 дерево, на Луцавсале — 28 деревьев, в парке Плявниеку — 27 деревьев, на Большом кладбище — 26 деревьев. Деревья были повалены и в других местах.

Во время шторма столица потеряла четыре дерева-великана — один дуб в Верманском саду, два ясеня на площади Анатомикума, а также один тополь, достигший размеров дерева-великана, в Виестурдарзе.