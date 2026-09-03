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Рецепт чесночной воды, которая прогонит слизней с участка 0 209

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Слизень
ФОТО: Unsplash

Победить слизней — задача очень сложная. Они не боятся химикатов и очень быстро размножаются. А вот сильные запахи вредители переносят плохо.

Слизни — настоящий кошмар для любого садовода. Они очень плодовиты и способны стремительно уничтожать все плоды ваших трудов. Одна только слизь от них может навредить урожаю.

Кроме того, со слизнями очень тяжело бороться. Химикаты с ними не справляются, а ручной сбор — занятие весьма утомительное.

К счастью, есть хитрость, которая поможет спровадить их с вашего участка. Победить слизней способен чеснок.

Сентябрь — время битв

Слизняки обожают влажную, пасмурную погоду. Поэтому начало осени для них — идеальное время. К тому же в этот период у них наступает второй пик размножения. Так что, если не принять меры, вас ждет нашествие вредителей.

Слизни еще и довольно всеядны: они с удовольствием едят клубнику, капусту, помидоры, огурцы, молодые побеги цветов и корнеплоды.

Многие популярные в народе средства от них в реальности делают только хуже. Например, легендарные пивные ловушки привлекают, а не отпугивают слизней, как и яичная скорлупа, пишет издание Express.

Рецепт

Эксперты по садоводству рекомендуют не тратить силы на бессмысленные лайфхаки и вооружиться отваром из чеснока.

Готовить его просто:

Возьмите две головки чеснока и два литра воды.

Варите чеснок до мягкости — в воду должно попасть как можно больше чесночного сока.

Процедите отвар, удалив кожицу.

Разведите две столовые ложки отвара в пяти литрах воды и полейте этой смесью свой сад. Жидкость можно также использовать для опрыскивания.

Проводить обработку придется раз в неделю. В дождливые периоды может понадобиться более часто использование.

В чем секрет

Чеснок отпугивает слизней резким запахом и жгучими эфирными маслами (аллицином), которые раздражают нежное тело и органы чувств моллюска.

Другие резкие ароматы также не нравятся вредителям. Для борьбы с ними можно использовать, например, бархатцы, уксусный раствор, табак и сухую горчицу.

А вот давить слизней категорически нельзя. Их запах привлечет сородичей, которые не прочь заняться каннибализмом.

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#растения #чеснок #садоводство #огород
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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