На наших глазах происходит существенное изменение энергобаланса: в прошлом году крупнейшее по населению самоуправление Латвии потребило на 22% меньше тепла и на 31% – природного газа, в то же время объем использованного электричества возрос на 13%.

Во имя экономии

Рижское агентство энергетики (REA) выделило передовиков экономии тока – тут у нас выигрывают детские дошкольные учреждения (-12,3%), а также музыкальные образовательные заведения (-13,8%).

С другой стороны, очень сильно – на 27% – выросло потребление электричества рижскими учреждениями культуры. Что, вероятно, связано с активизацией отрасли развлечений – народ, устав от плохих новостей, потянулся за прекрасным. А может причина не в пасмурном настроении, а в пасмурной погоде? Приходится раньше включать свет и жечь электричество.

В рамках структуры самоуправлений ответственными за экономию важного ресурса назначены – энергоуправляющие. Каждое здание, принадлежащее муниципалитету, должно иметь энергетический сертификат. Всем работникам положено пройти обучение – и дать подписку об экономии! К примеру, это обязаны сделать 800 муниципальных полицейских…

А вот уровень экономии воды, который установило REA для города, составляет 80 тыс кубометров (тонн) в год – и его, увы, покамест достичь не удалось.

Но, как говорят – мы работаем над этим. Пионером экономии в данном смысле является сантехнический блок на 1-м этаже Рижской Думы. Водяные краны там совершенно не зависят от человека, живут собственной жизнью. Включаются, как только подносишь к ним руки – всего на несколько секунд, чтобы провести намыливание и омовение. При этом, например, набрать воды в чайник – это целый аттракцион.

Обогревать – только днем

Контрольные показатели REA по экономии электричества на 2026 год довольно скромные – 3%, однако для потребления в нерабочее время они гораздо более амбициозные – до 40%. В связи с этим наступающий осенне-зимний период может принести с собой внешнее погружение тех же сотен рижских школ и детских садиков во мрак – подсвечивать здания в ночи станет себе дороже. Точно так же прекратится «необоснованное действие систем отопления и вентиляции вне рабочего времени».

Энергетическое агентство ставит также задачу круглосуточного слежения за объектами, принадлежащими муниципалитету – пока их количество составит 70% всех зданий. Компьютеризированный учет потребления тока и тепла будет сочетаться с элементами мотивационной игры для участников!

За током – на крышу

Пять школ Риги в прошлом году стали производить энергию сами – на крышах смонтировали солнечные панели – совокупно на 458 киловатт/час, с аккумуляторами на 250 киловатт/час. Подсчеты показывают, что в течение года выпускается 397,4 мегаватт электроэнергии. Что, для сравнения, могло бы обеспечить годовое потребление тока поселку из сотни коттеджей.

Но это – только начало. Рижским энергетическим агентством разработана карта потенциала солнечной энергии для крыш всех зданий столицы – используя доступные данные Государственной земельной службы, сопоставлены площади крыш и существующее затенение. Соответственно, получен размер солнечных панелей, которые можно разместить на крыше дома, мощность, затраты и количество производимой ими энергии в год. В REA полагают, что это может вывести энергопотребление «в ноль».

Отхожие промыслы

Вплотную к энергоэффективной политике Риги примыкает столичный План действий возобновляемой экономики до 2030 г. Ожидается, что в результате его выполнения более чем десятая часть ресурсов в столице будет повторно использоваться. К концу отчетного периода планируют добиться сортировки 60% бытовых отходов, при этом объем мусора на 1 столичного жителя упадет с 501 до 451 кг в год.

Если же говорить о загрязнении воздуха, то промышленность города вносит в него минимальный вклад – всего 1%. Подавляющее количество выбросов – от транспорта и производства энергии на ТЭЦ.

Сильной стороной Риги является обилие зеленых насаждений – парки столицы занимают 19% территории. Также в плюсы столице идут 15,8%, занимаемых озерами, реками и прудами. Водные поверхности также участвуют в процессе очистки атмосферы. Наряду с этим Рига обладает более концентрированной комерческой деятельностью, чем Латвия в среднем – соответственно, 120 и 95 предприятий на 1000 жителей.

В результате объем образования бытовых отходов в Риге выше всех прочих самоуправлений. С прошлого года в городе действует 211 специализированных контейнеров по сбору использованного текстиля; созданы специализированные места для сбора отработанного масла, лаков и красок, ртути, люминесцентных светильников, растворителей, медикаментов, химикалий, батарей, кассет для принтеров и копиров. В городе работает также 213 пунктов сбора упаковки.

Статистика полигона бытовых отходов в Гетлини показывает, что количество мусора, нуждающегося в захоронении, по-прежнему велико – только один кг из каждых трех можно утилизировать. Введение же с 2023 года депозитной системы для тары напитков позволило в течение года сократить количество мусора на внушительную цифру в 13 200 тонн!

Экономика повторного использования должна строиться на изменении потребительских привычек. Однако в городе весьма непросто дать вещам вторую жизнь. Предприятия, которые заняты ремонтом, исчисляются однозначными цифрами: по мебели – 8, по бытовой технике – 6, по мобильным устройствам – 9…

В последнее время горводоканал Rīgas ūdens разместил по городу ни много ни мало 172 пункта раздачи питьевой воды – вот и надо ими пользоваться, благо бесплатно.

Замена освещения

В школах Риги проходит массовая смена панелей дневного света (60 на 60 см) на светильники LED 55; стоимостное выражение – 1,5-2 миллиона евро. Уже обновили 9168 осветительных приборов. Также из образовательных учреждений искореняют лампочки накаливания.