В нескольких странах Европы зарегистрированы случаи редкой бактериальной кожной инфекции — дерматофилеза. Заболевание вызывает бактерия Dermatophilus congolensis, которая прежде была известна главным образом как возбудитель инфекции у крупного рогатого скота, овец, лошадей и других животных. Случаи заболевания людей считались редкими и обычно связывались с контактом с зараженными животными.

Однако европейские специалисты обнаружили изменение картины распространения инфекции. Новые данные указывают на возможность передачи бактерии непосредственно от человека к человеку при тесном физическом контакте. ECDC считает именно этот путь наиболее вероятным в наблюдаемых сейчас кластерах, хотя передачу через загрязненные поверхности и предметы пока также исключить нельзя.

В июне ECDC сообщал о 70 случаях во Франции, Германии, Испании и Швеции. Еще десять случаев были связаны с занятиями боевыми искусствами в Норвегии. В Австрии лаборатории выявили бактерию у десяти человек в 2025 году и еще у семи к середине 2026-го. Позднее отдельные случаи были зарегистрированы также в Нидерландах, а исследователи сообщили о заболевших в Швейцарии.

Большая часть европейских случаев была выявлена среди мужчин, имевших тесные физические и сексуальные контакты с другими мужчинами. Некоторые заболевшие посещали сауны и заведения, где возможны интимные контакты. Однако дерматофилез не следует рассматривать исключительно как инфекцию, передающуюся половым путем: норвежская вспышка среди занимающихся контактными единоборствами показывает, что бактерия может распространяться и при другом тесном контакте кожи с кожей.

Заболевание обычно протекает относительно легко. На коже могут появляться папулы, гнойнички, шелушащиеся участки и корочки, иногда сопровождающиеся зудом. В зарегистрированных европейских случаях серьезных системных симптомов обычно не наблюдалось, а пациенты хорошо реагировали на местные или принимаемые внутрь антибиотики.

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) еще в июле обратил внимание врачей и населения на эту инфекцию. При появлении необъяснимых повреждений кожи после тесного физического контакта, посещения саун, занятий контактными видами спорта или контакта с животными рекомендуется обратиться к врачу. До полного заживления поражений SPKC советует избегать тесных контактов с другими людьми.

Специалисты также рекомендуют не пользоваться общими полотенцами, одеждой, постельным бельем и предметами личной гигиены. Презервативы не обеспечивают полной защиты от этой инфекции, поскольку бактерия может передаваться при соприкосновении открытых участков кожи.

При этом оснований говорить о новой масштабной эпидемии нет. ECDC оценивает риск для населения в целом как низкий, поскольку вероятность заражения невелика, а заболевание в большинстве зарегистрированных случаев протекало легко. Тем не менее появление устойчивых цепочек передачи между людьми необычно для Dermatophilus congolensis, поэтому европейские эпидемиологи продолжают наблюдение.