Вице-мэр Риги призвал Министерство финансов срочно изменить нормативные акты, чтобы после стихийных бедствий самоуправления могли бесплатно передавать жителям деревья, упавшие на муниципальной земле.

Объясняется, что сейчас сложилась абсурдная ситуация: жители готовы самостоятельно приехать, распилить и вывезти поваленное бурей дерево, тем самым помогая быстрее привести территорию в порядок, восстановить электроснабжение и движение транспорта. Однако действующие нормы этого не позволяют.

Муниципалитет обязан учитывать такую древесину как имущество, организовывать процедуру ее отчуждения и выполнять ряд формальностей. При этом во многих случаях уборка дерева обходится самоуправлению дороже, чем можно получить от продажи древесины.

Предлагается разрешить после бурь, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий бесплатно передавать частным лицам для личного использования древесину, ветки и другие растительные остатки, если их продажа экономически нецелесообразна либо расходы на реализацию превышают возможные доходы.

Напомним, что во время бури 23 августа в садах, парках и Межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия Rīgas meži, были повалены или сломаны 353 дерева, еще 126 получили серьезные повреждения.

Больше всего деревьев пострадало в Межапарке — 45. Кроме того, Рига потеряла четыре дерева-великана: дуб в Верманском парке, два ясеня на площади Анатомикума и тополь в саду Виестура.