Книга создана как практическое руководство для людей, которые хотят на 30 дней отказаться от алкоголя, оценить свои привычки, связанные с его употреблением, или сделать первые шаги к трезвой жизни.

В основу книги лег опыт авторов, создавших движение и челлендж «30 дней трезвости», в котором к настоящему времени приняли участие более 130 человек.

Авторы книги — консультант по зависимостям, сертифицированный супервизор и создатель проекта «1000 дней трезвости» Агр Стартс, а также ведущий мероприятий и телепередач и музыкант Ансис Клинтсонс.

Каждому из 30 дней без алкоголя в руководстве посвящены отдельная тема, вывод и практическое задание. Авторы рассматривают привычки, эмоции, социальное давление, отношения, самооценку и «способность построить жизнь, в которой алкоголь больше не нужен».

«Наша цель — не сказать человеку: у тебя проблема. Гораздо важнее помочь ему остановиться и честно спросить себя: что алкоголь дает мне в жизни и что он у меня отнимает?» — говорит Стартс.

По его словам, 30 дней — «достаточно короткий срок, чтобы решиться попробовать, и достаточно долгий, чтобы начать замечать разницу».

Авторы отмечают, что книга выходит в то время, когда потребление алкоголя в Латвии по-прежнему остается одним из самых высоких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В свою очередь, по данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя связано более чем с 200 заболеваниями и нарушениями здоровья.

Авторы подчеркивают, что не хотят лишать людей праздников, друзей или радости жизни.

«Мы предлагаем проверить, насколько все это можно переживать яснее, полнее и без расплаты на следующий день», — говорит Клинтсонс.

Одновременно с выходом книги сегодня стартует шестой челлендж «30 дней трезвости». Его участникам будут доступны ежедневные материалы и практические задания, онлайн-встречи с авторами книги, а также взаимная поддержка.

Книгу можно приобрести на сайте проекта, там же отдельно доступна регистрация для участия в челлендже.