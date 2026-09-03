Сегодня состоится презентация книги Агриса Стартса и Ансиса Клинтсонса «30 дней трезвости» («30 dienas skaidrā»), выпущенной издательством Ogle, сообщил Стартс.
Книга создана как практическое руководство для людей, которые хотят на 30 дней отказаться от алкоголя, оценить свои привычки, связанные с его употреблением, или сделать первые шаги к трезвой жизни.
В основу книги лег опыт авторов, создавших движение и челлендж «30 дней трезвости», в котором к настоящему времени приняли участие более 130 человек.
Авторы книги — консультант по зависимостям, сертифицированный супервизор и создатель проекта «1000 дней трезвости» Агр Стартс, а также ведущий мероприятий и телепередач и музыкант Ансис Клинтсонс.
Каждому из 30 дней без алкоголя в руководстве посвящены отдельная тема, вывод и практическое задание. Авторы рассматривают привычки, эмоции, социальное давление, отношения, самооценку и «способность построить жизнь, в которой алкоголь больше не нужен».
«Наша цель — не сказать человеку: у тебя проблема. Гораздо важнее помочь ему остановиться и честно спросить себя: что алкоголь дает мне в жизни и что он у меня отнимает?» — говорит Стартс.
По его словам, 30 дней — «достаточно короткий срок, чтобы решиться попробовать, и достаточно долгий, чтобы начать замечать разницу».
Авторы отмечают, что книга выходит в то время, когда потребление алкоголя в Латвии по-прежнему остается одним из самых высоких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В свою очередь, по данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя связано более чем с 200 заболеваниями и нарушениями здоровья.
Авторы подчеркивают, что не хотят лишать людей праздников, друзей или радости жизни.
«Мы предлагаем проверить, насколько все это можно переживать яснее, полнее и без расплаты на следующий день», — говорит Клинтсонс.
Одновременно с выходом книги сегодня стартует шестой челлендж «30 дней трезвости». Его участникам будут доступны ежедневные материалы и практические задания, онлайн-встречи с авторами книги, а также взаимная поддержка.
Книгу можно приобрести на сайте проекта, там же отдельно доступна регистрация для участия в челлендже.
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