Рижский городской суд обосновал освобождение из-под стражи обвиняемого в нарушении санкций Европейского союза (ЕС) Виктора Гущина отсутствием у него судимости, имуществом, задекларированным местом жительства в Латвии, заботой о 95-летней матери и поручительствами трех лиц, выяснило в суде агентство ЛЕТА.

Как уже сообщалось, Гущин обвиняется в нарушении установленных ЕС санкций через обеспечение публикаций для российского пропагандистского ресурса.

В среду суд изменил примененную ранее к Гущину меру пресечения - заключение под стражу - на передачу обвиняемого под надзор полиции. В качестве дополнительной меры пресечения ему установлен запрет на выезд из страны.

Под арестом Гущин провел около девяти месяцев. Его освободили в зале суда сразу после решения суда.

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