Хорошая новость для десятков тысяч латвийцев, которые до сих пор вынуждены платить за чужую землю под собственным домом: планы государства отпустить «земельных баронов» в свободное плавание притормозили, пишут Grani.lv.

Правительство отложило рассмотрение подготовленных Министерством юстиции поправок, которые в конечном итоге должны отменить установленную законом планку платы за пользование чужой землей.

Причина отсрочки довольно будничная: у Министерства финансов появились замечания к законопроекту, и его отправили на уточнение.

Но от самой идеи власти не отказались. Если поправки в итоге примут в нынешнем виде, минимальная ставка — 4% от кадастровой стоимости земли в год — сохранится лишь до конца 2031 года. Причем к этой сумме владельцам квартир придется дополнительно компенсировать землевладельцу налог на недвижимость.

А дальше — самое интересное.

После 31 декабря 2031 года государство вообще собирается уйти от регулирования этой платы. Сколько брать за землю под домом, должны будут договариваться между собой владельцы земли и владельцы квартир. Не договорились — добро пожаловать в суд.

При этом и до 2031 года четыре процента фактически станут лишь нижней планкой. Владелец земли сможет потребовать больше, а если жильцы не согласятся — попытаться добиться большей платы опять- таки с помощью суда.

Почему вообще решили менять правила? За это, напоминаем, надо сказать спасибо Конституционному суду. В декабре прошлого года он признал нынешнюю систему неконституционной: после того, как иск подали владельцы земли, считающие, что собственники расположенных на этой земле зданий платят им слишком мало.

Сейчас закон устанавливает плату в размере 4% кадастровой стоимости земли в год. Конституционный суд решил, что в некоторых случаях такой платы недостаточно, признал нынешний порядок неконституционным и обязал законодателей придумать новый.

На бумаге решение КС звучит безупречно: необходимо добиться «справедливого баланса» интересов владельцев земли и зданий. Но на практике весы качнулись вполне определенно — в сторону землевладельцев.

Между тем на другой стороне — собственники примерно 110 тысяч квартир. Среди них немало людей, для которых небольшая квартира в какой-нибудь хрущёвке — их единственное мало-мальски серьёзное имущество. Землю под своим домом они не выбирали, но платить за неё владельцу обязаны.

И теперь государству приходится по велению Конституционного суда переписывать закон именно потому, что нынешняя плата оказалась «баронам» недостаточно выгодной. Действующие нормы Конституционный суд разрешил сохранить лишь временно — они утратят силу с 1 января 2027 года.

Но у владельцев квартир есть выход. Мы о нём уже не раз рассказывали, и сейчас самое время напомнить снова: платить за хозяйскую землю вечно вовсе не обязательно.

С 2023 года владельцы квартир в многоквартирном доме получили право выкупить землю под своим домом без согласия её собственника. Раньше землевладелец мог просто не захотеть продавать участок или потребовать цену, для жильцов фантастическую. Теперь же его согласия не спрашивают: закон позволяет собственникам квартир самим запустить процедуру и выкупить землю по ее кадастровой стоимости.

Чтобы вы поняли масштабы: на чужой земле в Латвии стоят более 3600 многоквартирных домов, в которых находится свыше 110 тысяч квартир.

Казалось бы, возможность для них избавиться от многолетней «земельной дани» должна была вызвать ажиотаж. Но этого, увы, не произошло. За первые два года действия нового порядка до конца процедуру довели всего 25 домов. Несколько сотен домов ее начали, но до финиша пока добрались только эти. Почему так мало?

Во-первых, жильцам надо договориться между собой. Для начала процедуры требуется решение собственников квартир, а собрать необходимое большинство в большом доме бывает непросто.

Во-вторых, сама процедура небыстрая. Нужно определить, какую именно землю дом будет выкупать, рассчитать ее стоимость, пройти необходимые формальности, после чего жильцам предстоит собрать деньги.

И вот последнее для многих оказывается главным препятствием. Право выкупить землю есть — но деньги на это надо найти самим.

Тем не менее интерес постепенно растет. И очень быстро. Если в начале 2024 года по всей Латвии у судебных исполнителей рассматривались лишь десятки таких дел, то к 24 августа нынешнего года в одной только Риге заявления о начале процедуры выкупа были поданы уже от товариществ 490 многоквартирных домов.

Правда, здесь важно не путать две цифры: 490 домов — это те, кто в Риге заявил о желании начать процесс, а 25 — последняя найденная общелатвийская статистика домов, которые действительно прошли весь путь до конца и уже избавились от разделенной собственности.

Владельцам квартир, которые всё ещё тянут с выкупом земли под своим домом, надо поторопиться. Никто не утверждает, что после 2031 года сама земля автоматически станет дороже или что право жильцов выкупить ее исчезнет. Но ждать все равно не стоит. Сегодня владелец квартиры хотя бы знает правила игры. Есть установленная законом процедура, позволяющая избавиться от «земельного барона» окончательно и стать вместе с соседями собственником земли под своим домом. А вот что будет через пять лет, бог весть.

Пока что наверняка можно сказать одно: если предложенная Минюстом реформа состоится, после 2031 года государство больше не станет устанавливать даже размер платы за пользование чужой землей. Не договорились с ее владельцем о цене — судитесь. Так не лучше ли до этого не доводить? Не разумней ли нынешнюю отсрочку воспринять не как повод забыть о проблеме еще на несколько лет, а как возможность поскорей заняться перенятием земли. Начните хотя бы с выяснения, во сколько обойдется ее выкуп, поговорите с соседями, убедите их — и начните процедуру.

Ибо самый надежный способ не зависеть от того, насколько завтра разгорятся аппетиты вашего «земельного барона», — сделать так, чтобы платить ему больше не пришлось вообще.