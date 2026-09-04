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ЧП на железной дороге рядом с Ригой 0 180

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЧП на железной дороге

ИИ

Вечером в пятницу, 4 сентября, из-за упавшего дерева нарушено движение поездов на Айзкраукльской железнодорожной линии, сообщили в Latvijas dzelzceļš (LDz).

Проблемы возникли на участке Яуногре — Икшкиле. Специалисты LDz работают на месте, чтобы как можно быстрее устранить последствия происшествия. Предварительно работы займут около двух часов.

Из-за этого несколько поездов задерживаются или частично отменены.

По данным Pasažieru vilciens, поезд № 809 Даугавпилс — Рига следует с опозданием примерно на 55 минут. Дополнительно он остановится на станциях Икшкиле, Саулкалне, Саласпилс, Доле, Шкиротава, Даугмале, Яняварти и Вагону паркс.

Поезд № 6259 Лиелварде — Рига, отправляющийся в 19:27, отменен на участке Лиелварде — Саласпилс.

Поезд № 6261 Айзкраукле — Рига, отправляющийся в 19:33, задерживается примерно на 20 минут.

Поезд № 6263 Лиелварде — Рига, отправляющийся в 20:24, также отменен на участке Лиелварде — Саласпилс. Пассажирам предлагают воспользоваться поездом № 6265 Айзкраукле — Рига, отправляющимся в 20:33.

Поезд № 703 Лудза — Рига, который должен был прибыть в столицу в 19:59, задерживается примерно на 24 минуты.

Поезд № 6257 Айзкраукле — Рига, запланированное время прибытия которого в столицу — 19:51, остановился в Огре. Ожидаемая задержка составляет около 50 минут.

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#происшествие #железная дорога #транспорт #ЧП
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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