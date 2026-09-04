Он получил прозвище Брусничник, потому что в этот день эту ягоду собирали и заготавливали на зиму. Также происходит Отдание Успения. Считается, что после Луппова дня следует ждать ночных заморозков.

О чем вспоминают в Церкви 5 сентября 2026 года

Лупп жил в конце III — начале IV века в греческом городе Фессалоники. Он долгие годы был верным слугой и даже, можно сказать, другом и учеником Димитрия Солунского. Он стал свидетелем его мученической смерти. Он похоронил своего господина, забрав себе его окровавленную тунику и принадлежавший ему, тоже обагренный кровью Димитрия, императорский перстень. Сила этих святынь помогла Луппу совершить огромное количество чудес, что привело к христианству очень многих людей, а еще большее — укрепить в вере.

Лупп не был крещен, хоть и исповедовал христианство долгие годы. Когда он разбил на языческом капище идолов, его схватили и предали судьям. Те приказали его мучить, требуя отказаться от христианства. Лупп же в ответ только истово молился, прося Господа, чтобы над ним свершилось таинство крещения до того, как он умрет. И тут случилось чудо — над святым собралось дождевое облако при совершенно ясном небе, и пролилась вода. Так все поняли, что это на него снизошел Святой дух. Обрадованный Лупп продолжал стойко терпеть мучения. После чего его обезглавили.

Смысл праздника

Вспоминается святой, который принес свою жизнь в жертву служения своему господину и вере, которую тот исповедовал.

Народные приметы погоды

— Журавли улетают в теплые края — зима будет ранней.

— Горох цветет — к теплой осени.

— Туман с утра — к улучшению погоды.

Что можно делать 5 сентября 2026 года

— Принято всей семьей отправляться на сбор брусники.

— Бруснику следует заготавливать на зиму — мочить и сушить, а также печь с ней пироги и угощать семью.

— Пора собирать урожай на огороде.

— День следует провести спокойно, следуя задуманному ранее плану.

— Прекрасный день для свадьбы.

Что нельзя делать 5 сентября 2026 года

— Нельзя одалживать ни деньги, ни вещи.

— Очень плохо жаловаться на жизнь.

— Нельзя менять место работы.

— Очень плохо лениться.

— Не стоит строить планы на будущее, начинать новые дела.

— Не используйте нож и ножницы без острой нужды.

— Не раскрывайте другим секреты — свои и чужие.