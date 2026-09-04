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Иллюзионистка Пецолли обратила внимание на знаки в публикации пропавшей в Непале латвийки 0 4162

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: горная река

Посольство в Пекине получило от Консульского департамента МИД Китая список из 33 граждан Латвии, которые пересекли, собирались пересечь или выехали через пограничный пункт Гиронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение этих людей.

Среди жителей Латвии, которые сейчас считаются пропавшими без вести, — Инга Вейса. Об этом рассказала ее знакомая, иллюзионистка Даце Пецолли.

По словам Пецолли, перечитывая сейчас публикации Инги, сделанные перед поездкой, она замечает в них слова, которые кажутся ей своеобразным предчувствием.

«Не знаю, верите ли вы в предчувствия души», — обратилась Пецолли к своим подписчикам в Facebook. Она поделилась записью Инги, опубликованной за день до отъезда. «Читая почти каждую строку, мне кажется, что они звучат как предчувствия души».

«Как маленькие ручьи и речушки постепенно сливаются в одну большую реку и текут к морю, так и события моей жизни привели меня к этому месту и этому времени.

Я вылетаю 8 августа — во Львиные врата. А 24 августа, в свой день рождения, буду там, где завершится мой путь вокруг Кайласа. У меня такое чувство, что в этот день я не просто закончу какой-то путь в горах. Я закрою дверь одного десятилетия своей жизни и войду в следующее — в другое внутреннее пространство, другое ощущение, возможно, даже в другую реальность», — говорилось в публикации Инги.

«А затем регион накрыли разрушительные наводнения, после которых Инга вместе с другими паломниками пропала без вести. Представьте, она написала это заранее, еще до поездки», — отметила Пецолли, посвятив Инге много теплых и сердечных слов.

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#Латвия #социальные сети #Непал
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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