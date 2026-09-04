Переезд в другую страну часто означает новые возможности, карьеру, иной жизненный опыт и порой также желание искать то, что в Латвии в данный момент не удаётся найти. Однако с годами у многих родина всё равно остаётся в сердце. И иногда желание вернуться становится всё сильнее.

Об этом на платформе социальных сетей “Threads” задумалась и Аснате, которая спрашивает других латышей, уже построивших стабильную жизнь за границей, скучают ли они по Латвии.

“Как у латышей, которые построили стабильную жизнь за границей — скучаете ли вы по Латвии? У меня, особенно после летнего отпуска в Латвии, сильное чувство нехватки и ностальгия, но вернуться не могу, карьера и жизнь во Франции. Застряла как будто в лимбо, ни там, ни здесь”, — пишет Аснате.

На её вопрос откликнулись многие, делясь как тоской по Латвии, так и совершенно противоположным опытом.

Кристине рассказывает, что для неё решение уже принято: после 15 лет, проведённых в Норвегии, она вернулась в Латвию.

“Ещё не прошло и двух месяцев с тех пор, как я вернулась в Латвию после 15 лет жизни в Норвегии. Я счастлива, потому что я дома”, — пишет Кристине.

Одним не хватает, другие не хотели бы возвращаться

Илзе больше всего не хватает Латвии летом и в моменты, когда хочется быть рядом со своими, однако она не считает, что хотела бы вернуться на постоянное место жительства.

Другая женщина признаётся, что по Латвии в повседневной жизни совсем не тоскует, к тому же ей особенно неприемлемо отношение людей. “Нет, совсем не скучаю, все такие недоброжелательные и недовольные, потому что я привыкла к улыбающимся и довольным людям вокруг себя, простите, но это так”, — пишет она.

Однако есть и такие, кто ждёт Латвию с нетерпением.

Солвита рассказывает, что совсем недавно вернулась из Латвии, где провела шесть прекрасных недель вместе со своими близкими.

“Мне очень не хватает, я тоже только что вернулась из Латвии, где провела шесть прекрасных недель вместе со своими близкими. Уже жду следующий отпуск, когда снова поеду в Латвию. Вкус Латвии не похож ни на вкус одной земли в мире. Жду, когда сын закончит школу, тогда обратно в Латвию”, — пишет она.

Особенно эмоционально о жизни вдали от Латвии высказывается Солвейга, которая живёт за границей уже 17 лет.

“Не хватает так, что иногда приходится плакать в подушку. Особенно после более длинных выходных. Семья, друзья, эта вибрация корней, своей земли. Глубина души Латвии. И сколько ещё в Латвии не увидено, не исследовано, не познано!? Уже 17 лет только такие латвийские отпускные вспышки, быстро всех обежать — и снова прочь, в мир”.

“Из-за разных обстоятельств выбираем и остаёмся, растим своих малышей на родине мужа. Сколько могу, делаю, чтобы и дети знали и любили нашу Латвию и говорили на её языке. Пока так”, — добавляет она.

Также Анце не скрывает, что уже 16 лет живёт вдали и планирует вернуться. “Тоска неописуемая”, — признаётся она.

Лиге и спустя почти 16 лет за границей уезжать из Латвии становится всё труднее. “Я уже почти 16 лет вдали, и с каждым разом всё труднее уезжать из Латвии. Слёзы и тяжесть внутри потом остаются надолго. Трудно потом собраться и продолжать жить на чужбине, такое чувство, что сердце и моё благополучие — в Латвии”, — пишет она.

Не все уезжают, чтобы остаться

Хотя отъезд из Латвии на протяжении многих лет был значимой частью изменений численности населения Латвии, в новейших данных мы видим и противоположную тенденцию — люди возвращаются в Латвию.

По данным Центрального статистического управления видно, что в 2025 году в Латвию прибыли 13,8 тысячи человек, тогда как из страны выехала 15,1 тысячи. Из всех прибывших 7,6 тысячи, или 55,1%, были ремигрантами — гражданами и негражданами Латвии, а также людьми с иной государственной принадлежностью, родившимися в Латвии.

Это означает, что более половины приехавших в Латвию в 2025 году были людьми, у которых с Латвией уже была тесная связь и которые вернулись в страну после жизни за границей.

В то же время число ремигрантов по сравнению с 2024 годом сократилось на 2,4 тысячи.

Таким образом, и сегодня история об отъезде — это не только история о людях, которые покинули Латвию навсегда. Часть спустя годы возвращается, а другие ещё только думают о возвращении, хотя их за границей по-прежнему удерживают работа, семья, школа детей или уже устроенная жизнь.

Однако не для всех жизнь за границей означает непрерывную борьбу между двумя местами. Агрита рассказывает, что ей удалось найти баланс и чувствовать себя как дома и в Латвии, и в Швеции.

“Мне как-то очень повезло, но, когда я в Латвии, мне там так нравится, что не хочется ехать обратно в Швецию, а когда я в Швеции, мне там так нравится, что нет желания снова куда-то ехать. В обоих местах я чувствую себя очень хорошо, и в обоих есть ощущение дома”.