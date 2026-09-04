Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кулбергс заявил, что у жителей Латвии «тотальная неготовность» к кризисам. И сказал, что делать... 4 1335

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

Кулбергс выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом "в умах тотальная неготовность" к кризисам. По его словам, сначала нужно самим "переключиться", чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям.

Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система "112" должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он также считает, что у Центра управления кризисами (ЦУК) должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов.

Кулбергс подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури ЦУК должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. "Первый урок из этого - нужно действовать проактивно", - сказал премьер-министр.

Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственностью ЦУК, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиле.

Как уже писал портал bb.lv, обрушившаяся 22 августа на Латвию буря вызвала масштабные повреждения электросети: электроснабжение было нарушено примерно у 277 000 клиентов по всей стране. Из-за повреждения электросетей во многих местах также возникли перебои в работе мобильной связи и автозаправочных станций, а местами были закрыты магазины.

×
#буря #Латвия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лекарства и шторм
Изображение к статье: солнце на закате
Изображение к статье: инвалид у полки с хлебом
Изображение к статье: насилие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тадеуш Касьянов
Lifenews
В мире
Изображение к статье: Трамп а долларовой монете
В мире
Изображение к статье: Дрон
В мире
Изображение к статье: Сергей Никитин
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лев XIV и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тадеуш Касьянов
Lifenews
В мире
Изображение к статье: Трамп а долларовой монете
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео