На следующей неделе правительство планирует принять ряд решений, которые позволят предотвратить проблемы, подобные возникшим во время августовской бури, заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

Кулбергс выразил мнение, что и у жителей, и у государства в целом "в умах тотальная неготовность" к кризисам. По его словам, сначала нужно самим "переключиться", чтобы быть более готовыми к кризисным ситуациям.

Премьер-министр отметил свое удивление тем, что государство ранее тратило много средств на различные закупки и проекты в области информационных и коммуникационных технологий, но при этом ряд государственных приоритетов остался без внимания. Например, система "112" должна была быть гораздо более подготовленной, считает Кулбергс. Он также считает, что у Центра управления кризисами (ЦУК) должна быть собственная централизованная система для координации устранения последствий кризисов.

Кулбергс подчеркнул, что официально во время бури кризиса в стране не было. По его словам, это первая проблема. Сразу после предупреждений метеорологов о серьезности надвигающейся бури ЦУК должен был созвать заседание, оценить готовность служб и взять на себя координирующую роль. "Первый урок из этого - нужно действовать проактивно", - сказал премьер-министр.

Он признал, что объявление кризиса должно входить в ответственностью ЦУК, однако воздержался от комментариев о возможной смене руководителя центра Арвиса Зиле.

Как уже писал портал bb.lv, обрушившаяся 22 августа на Латвию буря вызвала масштабные повреждения электросети: электроснабжение было нарушено примерно у 277 000 клиентов по всей стране. Из-за повреждения электросетей во многих местах также возникли перебои в работе мобильной связи и автозаправочных станций, а местами были закрыты магазины.