В субботу в Латвии время от времени ожидается дождь, местами пройдут сильные ливни и прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром гроза возможна местами в Курземе и на северо-западе Видземе, днем - и в других частях страны. Небо будет затянуто облаками, временами возможны прояснения.

Ночью в основном будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +10...+15 градусов. Днем порывы западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, на севере Видземе сохранится слабый ветер, а максимальная температура составит +14...+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет дождливо, днем ожидаются порывы западного ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и +17 градусов днем.

Из-за осадков и переувлажненной почвы в Курземе и местами в Видземе возможен выход водоемов из берегов, а также скопление воды в низинах. В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды.