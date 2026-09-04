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Местами - желтое предупреждение - синоптики 0 198

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
LETA
Изображение к статье: капли дождя на стекле

В пятницу на большей части территории Латвии при порывистом ветре временами будет идти дождь, во многих местах ожидаются ливни, местами - также грозы, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что больше всего осадков выпадет в Курземе и Видземе, где до вечера действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильных ливнях и грозах.

Небо в основном будет оставаться облачным. Скорость южного и западного ветра в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду, на севере Курземе и северо-западе Видземе ветер ослабнет.

Максимальная температура воздуха составит +16..+19 градусов.

В Риге ожидается дождь, возможен сильный дождь и гроза. Юго-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +18 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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