Наибольший вклад в рост промышленности в этом году, по оценке экономиста Петериса Страутиньша, вносят инженерные отрасли — металлообработка, машиностроение и электроника. После улучшения ситуации в прошлом году они продолжают быстро развиваться и в 2026-м.

По мнению Страутиньша, увеличение доли таких предприятий в структуре латвийской промышленности способно ускорить рост производства в последующие годы. Возможности для создания новой продукции здесь значительно шире. Один из наиболее заметных примеров — быстро развивающееся производство беспилотников. Кроме того, латвийские компании выпускают оборудование для пищевой промышленности, деревообработки и металлообработки.

Дополнительным стимулом могут стать увеличение расходов на оборону и мировой бум строительства дата-центров. Расширение производственных мощностей в странах Балтии и увеличение числа выпускаемых в регионе компонентов могут создать дополнительные возможности для латвийских предприятий.

Однако для реализации этого потенциала, считает Страутиньш, необходимо заинтересовать молодежь инженерными специальностями и обеспечить подготовку квалифицированных работников. Государству и самоуправлениям также следует активнее работать с потенциальными инвесторами.