Пособие по уходу за людьми с тяжелыми формами инвалидности после 18 лет не увеличивалось с 2009 года и в настоящее время составляет 213,43 евро в месяц. Для инвалидов с детства сумма наполовину больше. Предлагается привязать это пособие к минимальной заработной плате, выделяя на него 60%, что составит 444 евро. Более 10 000 человек подписали такую инициативу.

За прошедшие годы значительно выросли расходы на продукты питания, лекарства, средства гигиены и ухода, коммунальные услуги. Пособие не покрывает эти расходы, включая памперсы, которые компенсируются на 50% и только по два в день, хотя медицинские правила требуют наличия трех. Следует отметить, что это недешевая покупка, сказала представитель организации по защите инвалидов "Sustento" Ивета Неймане на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Она обратила внимание, что услуга ухода на дому, оплачиваемая самоуправлением, стоит 600 евро. Если человека помещают в медицинское учреждение, эта сумма составляет от 1500 до 1600 евро в месяц. Кроме того, в эти места выстраиваются очереди - как минимум на шесть месяцев, а людям с инвалидностью I группы и психоневрологическими расстройствами приходится ждать до года и даже больше. Министерство благосостояния ответило, что денег нет, и это общая проблема.

"Мы довели некоторых людей до полного отчаяния. Необходима помощь, человек не может справиться с этим самостоятельно, поэтому нужно нанять кого-то, кто сможет ему помочь. Очевидно, что это невозможно сделать за 213 евро, даже если платить наличными. В итоге все ложится на плечи родственников, которые делают это практически бесплатно, жертвуя своей карьерой, здоровьем, а также, в значительной степени, тем вкладом, который они могли бы внести на рынке труда", - добавила Неймане. По ее мнению, такая ситуация неприемлема, и отсутствие денег не является аргументом.