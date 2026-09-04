Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пособие по уходу за людьми с тяжелыми формами инвалидности отчаянно низко 1 213

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
LSM.LV
Изображение к статье: инвалид у полки с хлебом
ФОТО: bb.lv

Пособие по уходу за людьми с тяжелыми формами инвалидности после 18 лет не увеличивалось с 2009 года и в настоящее время составляет 213,43 евро в месяц. Для инвалидов с детства сумма наполовину больше. Предлагается привязать это пособие к минимальной заработной плате, выделяя на него 60%, что составит 444 евро. Более 10 000 человек подписали такую инициативу.

За прошедшие годы значительно выросли расходы на продукты питания, лекарства, средства гигиены и ухода, коммунальные услуги. Пособие не покрывает эти расходы, включая памперсы, которые компенсируются на 50% и только по два в день, хотя медицинские правила требуют наличия трех. Следует отметить, что это недешевая покупка, сказала представитель организации по защите инвалидов "Sustento" Ивета Неймане на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Она обратила внимание, что услуга ухода на дому, оплачиваемая самоуправлением, стоит 600 евро. Если человека помещают в медицинское учреждение, эта сумма составляет от 1500 до 1600 евро в месяц. Кроме того, в эти места выстраиваются очереди - как минимум на шесть месяцев, а людям с инвалидностью I группы и психоневрологическими расстройствами приходится ждать до года и даже больше. Министерство благосостояния ответило, что денег нет, и это общая проблема.

"Мы довели некоторых людей до полного отчаяния. Необходима помощь, человек не может справиться с этим самостоятельно, поэтому нужно нанять кого-то, кто сможет ему помочь. Очевидно, что это невозможно сделать за 213 евро, даже если платить наличными. В итоге все ложится на плечи родственников, которые делают это практически бесплатно, жертвуя своей карьерой, здоровьем, а также, в значительной степени, тем вкладом, который они могли бы внести на рынке труда", - добавила Неймане. По ее мнению, такая ситуация неприемлема, и отсутствие денег не является аргументом.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тибет
Изображение к статье: тоска по родине
Изображение к статье: Уход за тяжелобольными Эксклюзив!
Изображение к статье: Агафоник Никомидийский — мученик, живший в византийском городе Никомедия в IV веке; Мозаика, посвящённая святому, в монастыре Хора, Константинополь, 1316-1321 гг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Иран
В мире
Изображение к статье: Катастрофа в Непале
В мире
Изображение к статье: Селин Дион возвращается на сцену после шестилетнего перерыва
Культура &
Изображение к статье: книжная полка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Эксперимент с трусами
Техно
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Иран
В мире
Изображение к статье: Катастрофа в Непале
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео