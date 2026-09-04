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Пострадавшие от насилия могут получить кризисное жилье независимо от задекларированного места жительства 1 110

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
grani.lv
Изображение к статье: насилие

Министерство благосостояния напоминает, что люди, пострадавшие от насилия и оказавшиеся в опасной ситуации, могут получить услугу кризисного жилья, а также психологическую, информационную и другую поддержку.

Кризисное жилье — это безопасное временное место проживания для человека, который пострадал или продолжает страдать от насилия и чьи жизнь и здоровье находятся под угрозой.

Получить такую услугу можно вместе с несовершеннолетними детьми. В отдельных случаях кризисное жилье также предоставляется другим близким людям, которые до получения услуги проживали вместе с пострадавшим в одном домохозяйстве.

Помимо временного жилья, пострадавшим доступны индивидуальные консультации специалистов по месту жительства или в учреждении социальной реабилитации без проживания. Часть такой помощи можно получить и дистанционно.

Чтобы получить услугу кризисного жилья, необходимо обратиться в социальную службу любого самоуправления — независимо от задекларированного места жительства. Также можно напрямую обратиться к поставщику социальной реабилитационной услуги, который предоставляет кризисное жилье.

Если человеку требуется немедленная защита, необходимо звонить по телефонам 110 или 112.

Бесплатную психологическую и информационную помощь пострадавшие от преступлений могут получить по номеру 116006.

Дополнительную информацию о юридической, психологической, информационной и другой поддержке можно найти на портале cietusajiem.lv. Подробная информация о социальной реабилитации для совершеннолетних, пострадавших от насилия, также размещена на сайте Министерства благосостояния.

В министерстве подчеркивают: если человек находится в опасной ситуации, обращаться за помощью можно независимо от места задекларированного проживания.

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#безопасность #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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