Министерство благосостояния напоминает, что люди, пострадавшие от насилия и оказавшиеся в опасной ситуации, могут получить услугу кризисного жилья, а также психологическую, информационную и другую поддержку.
Кризисное жилье — это безопасное временное место проживания для человека, который пострадал или продолжает страдать от насилия и чьи жизнь и здоровье находятся под угрозой.
Получить такую услугу можно вместе с несовершеннолетними детьми. В отдельных случаях кризисное жилье также предоставляется другим близким людям, которые до получения услуги проживали вместе с пострадавшим в одном домохозяйстве.
Помимо временного жилья, пострадавшим доступны индивидуальные консультации специалистов по месту жительства или в учреждении социальной реабилитации без проживания. Часть такой помощи можно получить и дистанционно.
Чтобы получить услугу кризисного жилья, необходимо обратиться в социальную службу любого самоуправления — независимо от задекларированного места жительства. Также можно напрямую обратиться к поставщику социальной реабилитационной услуги, который предоставляет кризисное жилье.
Если человеку требуется немедленная защита, необходимо звонить по телефонам 110 или 112.
Бесплатную психологическую и информационную помощь пострадавшие от преступлений могут получить по номеру 116006.
Дополнительную информацию о юридической, психологической, информационной и другой поддержке можно найти на портале cietusajiem.lv. Подробная информация о социальной реабилитации для совершеннолетних, пострадавших от насилия, также размещена на сайте Министерства благосостояния.
В министерстве подчеркивают: если человек находится в опасной ситуации, обращаться за помощью можно независимо от места задекларированного проживания.
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