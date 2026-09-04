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Сезон - вчера заблудившихся в лесу было больше, чем грибов 0 518

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
grani.lv
Изображение к статье: Грибник в лесу

За минувшие сутки спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и другие люди помогли выбраться из леса четырем заблудившимся.

Незадолго до 17:00 спасатели получили вызов в Валгундскую волость Елгавского края, где в лесу заблудились два человека. Поддерживая с ними связь по мобильному телефону, спасатели использовали звуковые сигналы автоцистерны и беспилотник, чтобы указать направление к выходу из леса.

Еще один вызов поступил незадолго до 20:00 из Эдольской волости Кулдигского края. Там заблудившегося человека удалось вывести из леса с помощью звукового сигнала пожарной автоцистерны.

Также сообщение о заблудившемся человеке поступило из Ройской волости Талсинского края, однако там его нашли другие грибники.

VUGD напоминает: отправляясь в лес, необходимо брать с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было вызвать экстренные службы.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 43 вызова: пять — на тушение пожаров, 28 — на спасательные работы и еще 10 оказались ложными. Пожарные также выезжали на возгорания мусора, оставленной без присмотра пищи и жилого дома.

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#безопасность #спасатели
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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