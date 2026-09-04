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Синоптики объявили, когда станет теплее 0 1119

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: солнце на закате

В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее, прогнозируют синоптики.

В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до +8..+15 градусов, а днем не превысит +15..+19 градусов. Скорость западного и северного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду.

Согласно текущим прогнозам, в понедельник и вторник лишь местами пройдут кратковременные дожди, ветер станет слабее, а максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса.

Во второй половине недели ожидается немного более прохладная погода, временами будет идти дождь. Заморозков не ожидается.

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#погода #ветер #Латвия #тепло #прогноз #солнце #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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