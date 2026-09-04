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Шторм показал слабое место: готова ли Латвия к лекарственному кризису? 1 211

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лекарства и шторм

ChatGPT

Недавний шторм «Priska» выявил уязвимые места в системе снабжения жителей Латвии лекарствами. Хотя серьезных перебоев с поставками медикаментов не произошло, десятки аптек столкнулись с отключениями электричества, мобильной связи, интернета и сбоями E-veselība. При более продолжительном кризисе это может непосредственно повлиять на возможность пациентов получить необходимые препараты.

Об этом заявила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами (LNZAA) на состоявшемся в пятницу правительственном совещании по готовности к кризисным ситуациям.

В ассоциации отмечают, что фармацевтические компании уже вложили значительные средства в генераторы, резервные каналы связи, запасы медикаментов и другие системы обеспечения непрерывной работы. Однако самостоятельно восстановить электроснабжение и мобильную связь или обеспечить работу государственных информационных систем бизнес не может.

Особую проблему представляет E-veselība. Во время шторма в наиболее пострадавших районах возникали перебои в ее работе, а также проблемы со связью и проведением платежей.

По мнению LNZAA, государству необходимо разработать резервный механизм выдачи лекарств, который позволит аптекам обслуживать пациентов, если E-veselība, система верификации лекарств или другие государственные информационные системы окажутся недоступны.

Ассоциация предлагает также определить сеть критически важных аптек, медицинских учреждений и поставщиков лекарств. Для таких объектов в случае кризиса должны быть предусмотрены приоритетное восстановление электричества и связи, доступ к топливу и государственное софинансирование резервной инфраструктуры.

В качестве примера LNZAA приводит Эстонию, где критически важные аптеки и поставщики лекарств относятся к поставщикам жизненно необходимых услуг. В 2026 году на укрепление их устойчивости предусмотрено 250 000 евро, в частности на резервное электроснабжение, альтернативную связь и физическую безопасность.

Еще одна проблема касается государственных запасов лекарств. По данным ассоциации, несмотря на выделенное в бюджете на этот год финансирование, запасы критически важных медикаментов в Латвии до сих пор не созданы.

LNZAA предлагает создать постоянный механизм взаимодействия между Центром кризисного управления, Министерством здравоохранения, Государственным агентством лекарств, Национальной службой здравоохранения, самоуправлениями и фармацевтическими компаниями.

По мнению ассоциации, опыт шторма «Priska» показал, что при более продолжительном отключении электричества и связи проблема может заключаться уже не в наличии лекарств на складах, а в возможности аптек физически выдать их пациентам.

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#медицина #мобильная связь #кризис #Латвия #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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