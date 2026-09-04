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Там траур, а они! - Решение турагентства отправить туристов в Непал вызвало возмущение 1 717

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Тибет

Основанное в России, ныне зарегистрированное в США туристическое агентство «Все Пути: Путешествия с душой и сердцем» объявило, что получило разрешения на поездку к священной горе Кайлас и намерено отправить группу в путешествие уже 5 сентября, несмотря на недавно произошедшую в том регионе природную катастрофу.

Решение вызвало резкую реакцию пользователей социальных сетей — на фоне недавней трагедии в регионе и продолжающихся поисков пропавших людей.

Накануне организаторы сообщили, что из-за ситуации на границе Непала и Тибета не могли получить разрешения на поездку и готовили запасной маршрут. Однако 2 сентября пермиты всё же выдали.

«Сегодня свершилось чудо — нам ВЫДАЛИ ПЕРМИТЫ! План “Б” отменяется. Мы поедем к Кайласу по другой, более длинной дороге. Путь будет сложнее, но главное — мы будем ТАМ!» — заявили организаторы.

Публикация вызвала многочисленные критические комментарии. Пользователи указывали, что радостный тон сообщения о предстоящей поездке выглядит неуместно на фоне трагических событий и сложной ситуации с безопасностью.

«У людей сейчас траур, спасатели до сих пор ищут тела под завалами после страшного наводнения, весь Непал в шоке, а у вас тут радость и шампанское — ура, пермиты дали! Нам что, в ладоши похлопать?» — написала одна из участниц обсуждения. Другие пользователи призывали отложить поездку и дождаться стабилизации обстановки.

«Всем рекомендуют покидать район по возможности, там возможны новые сели и схождения льда. Вы совсем не в себе?» — говорится в одном из комментариев.

«Как можно лететь в эту область, если достоверно неизвестна причина произошедшего и нет официальных данных о рисках на сегодняшний день?» — задаётся вопросом другая пользовательница.

Особенно эмоциональный комментарий оставила жительница Латвии Илона Карсе, призвав будущих участников поездки хорошо подумать перед отправлением.

«Наша группа из Латвии — тридцать три человека — исчезла бесследно. Им удалось обойти священную гору, но связь прервалась у пограничного поста… А сам пост был стёрт с лица земли… Но, возможно, вас ничто не остановит… Да хранит вас Бог и дарует вашим близким силы дождаться вашего возвращения домой», — написала она.

На этом фоне некоторые читатели сочли решение отправить новую группу к Кайласу особенно рискованным.

«Природа сама громко крикнула “Стоп!”, но люди не хотят слышать», — говорится в другом комментарии.

Впрочем, не все участники обсуждения выступили против поездки. «Ну хочется им. Пусть идут», — отметил один из пользователей.

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#туризм #трагедия #безопасность #социальные сети #Непал #критика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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