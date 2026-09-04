Поскольку очередь на паллиативную помощь не укладывалась в бюджет, правительство на минувшей неделе экстренно добавило 6,27 млн евро на уход за тяжелобольными на дому.

Помогут 1317 пациентам в месяц

Итак, Кабинет министров Латвии спешно выделил дополнительные 6,27 миллиона евро, чтобы гарантировать продолжение работы мобильных бригад паллиативной помощи. Деньги решили взять из государственной программы бюджета «Средства на непредвиденные случаи», поскольку бюджетное финансирование не выдержало реального потока пациентов.

Напомним: мобильная паллиативная помощь на дому – это полностью оплачиваемая государством услуга, которую в нынешнем виде запустили в Латвии в 2024 году.

К пациентам с неизлечимыми заболеваниями и «ограниченной продолжительностью жизни» (то есть умирающим) приезжают спецбригады, объединяющие медицинский персонал и социальные службы. Главная цель программы – дать возможность тяжелобольным людям провести последние месяцы в привычной домашней обстановке, а не в больничных палатах.

С момента старта программы число пациентов и средняя продолжительность ухода за ними не уклонно растут. Ведь в Латвии население, как известно, не молодеет.

По прогнозам Минздрава, во втором полугодии 2026 года мобильная паллиативная помощь будет требоваться в среднем 1317 пациентам каждый месяц.

Однако выделенных на 2026 год 10,7 миллиона евро с самого начала не хватило бы, чтобы протянуть до конца года без урезания помощи. Поэтому, чтобы не оставлять безнадежно больных людей без поддержки прямо посреди года, Минздраву и Минблагу срочно потребовалась финансовая инъекция в размере тех самых 6,27 миллиона евро.

«Нам дали побыть просто родными, а не усталыми сиделками»

В реальной жизни паллиативная помощь уже обросла как множеством благодарностей латвийцев, так и жалобами.

За что говорят «спасибо»

Основной поток светлых историй на официальных страничках в сети связан с мобильными бригадами, которые приезжают на дом (в первую очередь это специалисты Latvijas Samariešu apvienība / Med4U и региональных больниц).

Близкие тяжелобольных людей признаются, что с приходом выездной команды у семьи буквально спадает камень с души. Родственники благодарят врачей за то, что те не просто привозят спецкровати или медикаменты, но и берут на себя весь самый тяжелый гигиенический и медицинский уход, попутно обучая родных.

Благодарят также за поддержку и «плечо, на которое можно опереться». В отзывах часто хвалят круглосуточную связь.

Ведь когда у человека на руках угасает близкий (особенно при тяжелой онкологии), возможность в любой момент набрать номер, получить совет врача или помощь психолога становится единственным спасением от паники.

Благодарят за возможность уйти с достоинством, а не в больничной суете. Ведь это шанс для человека провести свои последние дни в родных стенах, без лишнего стресса, боли и больничного конвейера.

О чем говорят с болью: бюрократия и черствость

Есть и обратная сторона медали, о которой регулярно пишут на порталах отзывов и в соцсетях.

Человеческий фактор в стационарах: если о выездных медиках говорят с теплом, то в адрес ряда паллиативных отделений больниц – много упреков. Родственники пишут про выгорание и черствость персонала, элементарную нехватку рук, из-за которой за пациентами некому присмотреть, и долгие часы ожидания укола с обезболивающим.

Бюрократические круги ада и «упущенное время». Самая частая и страшная история от семей – «мы просто не успели». Чтобы к человеку начала приезжать бесплатная мобильная помощь, нужно официально пройти врачебный консилиум. На практике сбор бумаг и ожидание решения иногда растягиваются на недели. В итоге тяжелые больные умирают до того, как их успевают внести в заветные списки.

Система «заточена» под онкологию: помощь со скрипом доходит до людей с редкими и тяжелыми неврологическими диагнозами.

Итого

Если обобщить: концепцию мобильных бригад, которые приезжают на дом, люди оценивают очень высоко. Но вот сама «входная дверь» в систему – с её бумажной волокитой и больничной бюрократией — остаётся самым болезненным и травмирующим этапом для семей.

Отметим в этой связи: латвийский Госконтроль, который в 2024 году проверил паллиативную помощь, указывал на те же недостатки.

Как попасть в программу

Получить паллиативную помощь не так просто: услуга положена только тем пациентам, у кого есть официальное решение консилиума врачей стационарного лечебного учреждения IV или V уровня. Обязательное условие — прогнозируемая продолжительность жизни больного не превышает шести месяцев.

Для амбулаторного пациента оказание услуги должно быть начато не позднее чем в течение 24 часов с момента обращения пациента за получением услуги. Если же пациент на момент обращения находится в стационаре — в течение 24 часов после выписки из него.

Задача мобильных бригад — сделать так, чтобы человек провел финальный этап жизни с максимальным комфортом и достоинством. По сути это специализированная скорая помощь.

В стандартный пакет входят:

Разработка персонального плана ухода;

Регулярные визиты врачей и медсестер;

Предоставление специализированного транспорта;

Выдача технических вспомогательных средств;

Социальный уход и психосоциальная реабилитация;

Постоянная координация и сопровождение специалистом.

Список поставщиков услуг по регионам и телефоны координаторов приводятся на домашней страничке Национальной службы здравоохранения — www.vmnvd.gov.lv — в разделе «Услуги мобильной бригады паллиативной помощи по месту жительства пациента» (Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā).