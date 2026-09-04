"У нас уже есть стратегический инвестор - одна из крупнейших в мире авиационных компаний с 10%-ной долей в этом предприятии. Именно с ними и нужно говорить", - заявил один из наших высоких чиновников.

У "Lufthansa" больше возможностей, знаний и способностей помочь "airBaltic", чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя.

"Если они получают выгоду от нашего флота, то они должны сесть рядом как стратегический инвестор и вместе с нами говорить о том, как развивать компанию в будущем", - добавил эксперт.

Суть: латвийское правительство расписалось, что ничего, собственно, не понимает в авиабизнесе... Хотелось бы уточнить, а в чем оно тогда, вообще, что-то понимает?