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В бедах «аirBaltic» виновата и «Lufthansa», заявили в правительстве Латвии 5 1512

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Lufthansa

Стратегический инвестор "аirBaltic" - "Lufthansa" - должен активнее участвовать в будущем финансировании и управлении авиакомпанией, заявили в правительстве Латвии.

"У нас уже есть стратегический инвестор - одна из крупнейших в мире авиационных компаний с 10%-ной долей в этом предприятии. Именно с ними и нужно говорить", - заявил один из наших высоких чиновников.

У "Lufthansa" больше возможностей, знаний и способностей помочь "airBaltic", чем у латвийского государства. Поэтому стратегический инвестор не может оставаться в роли пассивного наблюдателя.

"Если они получают выгоду от нашего флота, то они должны сесть рядом как стратегический инвестор и вместе с нами говорить о том, как развивать компанию в будущем", - добавил эксперт.

Суть: латвийское правительство расписалось, что ничего, собственно, не понимает в авиабизнесе... Хотелось бы уточнить, а в чем оно тогда, вообще, что-то понимает?

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#финансирование #airbaltic
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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