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VID обратилась с сообщением к обществу 0 3528

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: здание СГД

С началом нового учебного года возобновляются различные детские и молодежные кружки и занятия по интересам. Расходы на них можно включить в годовую декларацию о доходах и вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения, напоминает Служба государственных доходов (VID).

Поэтому при оплате занятий ребенка VID рекомендует сохранять подтверждающие расходы документы — чеки, квитанции, счета интернет-банка и другие платежные документы.

Возврат налога полагается за кружки и занятия, которые предлагает образовательное учреждение. Он также возможен, если услуги предоставляет другое юридическое или физическое лицо, не зарегистрированное в Регистре образовательных учреждений, но имеющее специальную лицензию самоуправления на проведение таких занятий.

Проверить, является ли организатор кружка образовательным учреждением, можно в Регистре образовательных учреждений. Информацию о лицензиях, выданных самоуправлениями, необходимо уточнять в соответствующем самоуправлении.

В документе, подтверждающем оплату, обязательно должно быть указано, что платеж произведен за конкретного ребенка — его имя, фамилия и персональный код. Также необходимо указать вид полученной услуги, то есть название кружка.

Годовую декларацию вместе с оправдательными документами должен подавать тот член семьи, который является плательщиком подоходного налога с населения. К декларации необходимо приложить документ об оплате с реквизитами плательщика и данными ребенка — именем, фамилией и персональным кодом.

В 2026 году максимальная общая сумма оправданных расходов на одного ребенка за все виды образования, включая образование по интересам, а также медицинские услуги составляет 600 евро.

С марта 2027 года при подаче годовой декларации за 2026 год с этой суммы можно будет вернуть 25,5% переплаченного подоходного налога. Если в течение года расходы на соответствующие услуги превысят 600 евро, превышающая лимит сумма будет перенесена на следующие три года.

В течение всего 2026 года также можно подавать годовые декларации за три предыдущих года, приложив документы о произведенных в соответствующем году расходах на образование, включая детские кружки, лечение и другие оправданные расходы.

Более подробная информация доступна на сайте VID в разделе «Годовая декларация о доходах». По вопросам также можно обращаться по консультационному телефону VID +371 67120000 или письменно через раздел «Переписка с VID» в Системе электронного декларирования (EDS).

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#налоги #образование #финансы #декларация #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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