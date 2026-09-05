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Евтихий Тихий. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 6 сентября 2026 года? 0 147

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евтихий Тихий

ИИ

6 сентября 2026 года вспоминают одного из ближайших учеников Иоанна Богослова, мученика Евтихия.

Он был причислен в круг апостолов от 70-ти уже после смерти. Также в этот день вспоминается явление Богоматери Сергию Радонежскому. В народе этот день получил название Евтихия Тихого, потому что считалось, что наступает пора тихих безветренных зорь.

О чем вспоминают в Церкви 6 сентября 2026 года

Евтихий. Будущий младший апостол родился в I веке в Севастии Палестинской. Он жил спокойной размеренной жизнью, пока случайно не услышал проповедь о Спасителе. Это перевернуло всю его жизнь — он бросил все и отправился вслед за Иоанном Богословом. Он стал его верным учеником, а потом, когда познакомился с апостолом Петром, стал вместе с ним проповедовать, переходя из одного места в другое. За свою веру он попал в руки палача. Но мужественно перенес все страдания, все мучения, не отказавшись от своей веры. Он умер в своем родном городе, где его казнили, отрубив голову мечом. После смерти он был причислен к кругу апостолов от 70-ти.

Явление Богоматери. Чудесная встреча Сергия Радонежского с Пресвятой Богородицей случилась в 1385 году, в одну из пятниц Рождественского поста. Уже немолодой Сергий совершал молитву вместе с келейником Михаилом. Устав, он присел отдохнуть, предупредив Михаила, что спать нельзя — он ожидал чуда. И точно, почти сразу после этого предупреждения они оба услышали неведомый голос, который сказал: «Пречистая грядет». В тот момент разлился вокруг чудесный свет, и в келии появилась Богородица, сопровождаемая апостолами Петром и Павлом. Дева Мария утешила и ободрила Сергия, а после также таинственно исчезла. Сергий призвал учеников своих Исакия и Симона и рассказал им все. Вместе они отслужили благодарственную молитву. После смерти Сергия в 1422 году его мощи были чудесным образом обретены в Троицкой обители. И именно икону Богоматери поместили на гроб его. Многие списки с того образа совершали чудеса и почитаются до сей поры.

Смысл праздника

Почитаются люди разных эпох и разных стран, которые веровали сами и несли эту веру миру.

Народные приметы погоды

Ясная ночь обещает хорошую погоду днем.
Дневной дождь — к отличному урожаю в следующем году, а также сухой зиме впереди.
Синицы кричат — к ливню.
Желудей на дубе мало — к морозной зиме.

Что можно делать 6 сентября 2026 года

Принято устраивать посиделки с участием одиноких знакомых.
Хорошо с компанией сходить за грибами.
Отличный день для рукоделия.
Хорошо посетить концерт или театр.

Что нельзя делать 6 сентября 2026 года

Не принято ходить в лес или на пруд в одиночку.
Очень порицается в этот день зависть и сплетни.
Нельзя возиться с тестом, затевать пироги или блины.
Утром запрещено смотреть на зарю.

Интересный факт

Сны в эту ночь надо запоминать — они много говорят о психологическом состоянии того, кому приснились.

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#вера #религия #культура #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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