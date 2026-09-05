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Колонны на дорогах, вертолеты в небе: в Латвии стартуют учения НАТО 0 51

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маневры

С сегодняшнего дня по 14 сентября на военном полигоне в Селии пройдут учения многонациональной бригады НАТО в Латвии "Oak Projection", в ходе которых будут совершенствоваться способности по перемещению, развертыванию и поддержанию боеспособных подразделений за пределами их постоянного места дислокации, сообщили агентству ЛЕТА в бригаде.

В ходе учений подразделения будут выполнять тактические задачи по нападению и обороне, отрабатывая способность действовать в различных условиях, обеспечивать взаимодействие и сохранять боеспособность после передислокации к месту проведения учений.

Учения "Oak Projection" являются частью подготовки многонациональной бригады НАТО в Латвии к запланированным на осень более масштабным учениям.

По 7 сентября будет проходить перемещение военной техники и личного состава на полигон. Гусеничная военная техника из Гаркалне по железной дороге будет доставлена до станции Сеце и далее на полигон, в свою очередь, колонны колесной военной техники с Адажской военной базы будут передвигаться по автодорогам тремя отдельными группами, чтобы уменьшить влияние на транспортные потоки.

Во время учений между Адажской военной базой и полигоном также будут проходить полеты вертолетов вооруженных сил Канады CH-146 "Griffon". С 11 по 14 сентября военная техника и личный состав вернутся на Адажскую базу.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к передвижению военной техники и полетам вертолетов, а также к возможным кратковременным помехам в дорожном движении.

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#НАТО #Латвия #учения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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