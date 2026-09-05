Правительство Латвии во вторник, 8 сентября, рассмотрит вопрос об участии Национальных вооруженных сил (НВС) в международных военных операциях по открытию Ормузского пролива. В регион могут направить до 20 латвийских военнослужащих.

Проект решения предусматривает участие Латвии в двух операциях — коалиции под руководством США и многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции.

Окончательное решение об участии латвийских военнослужащих должна принять Сейм.

До 20 военнослужащих

Предполагается, что Латвия направит в регион не более 20 военнослужащих. Основной вклад страны будет связан с разминированием.

Планируется отправить подразделение ВМС по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов, располагающее автономными системами поиска и обезвреживания мин. Латвийские специалисты будут работать в составе более крупной водолазной команды.

Кроме того, НВС планируют направить штабных офицеров и инструкторов в оперативные и тактические штабы миссий. Они могут находиться как на территории государств, возглавляющих коалиции, так и непосредственно в районе проведения операций.

В конфликте с Ираном участвовать не будут

В Министерстве обороны подчеркивают, что латвийский контингент будет заниматься исключительно противоминными операциями, координацией разминирования и другими мероприятиями, необходимыми для открытия Ормузского пролива и обеспечения беспрепятственного транзита судов.

Латвия не намерена участвовать в действиях, которые означали бы поддержку США как воюющей стороны в конфликте с Ираном.

По оценкам стран, возглавляющих международные операции, полное разминирование пролива в рамках более широкой миссии по восстановлению свободы судоходства может занять от 12 до 16 месяцев.

Министерство обороны и НВС сейчас совместно с американским военным командованием на Ближнем Востоке, а также Великобританией и Францией уточняют практические и логистические вопросы размещения латвийского контингента.

Если Сейм одобрит участие Латвии, Минобороны проведет переговоры с партнерами об обеспечении латвийских военнослужащих в районе операции.