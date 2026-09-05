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Над Юрмалой активно летают военные дроны 1 349

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон

ИИ

В субботу и воскресенье в Юрмале пройдут учения с использованием беспилотников. Жителей предупреждают об интенсивных полетах дронов и возможном появлении военной техники.

Как сообщили в Земессардзе, учения проведет 17-й батальон боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе.

Их цель — повысить боевую готовность подразделений беспилотной авиации, а также отработать навыки наблюдения и идентификации целей. Во время тренировок военные будут интенсивно использовать беспилотные летательные аппараты.

Полеты дронов пройдут в Юрмале в районе улицы Межмалас, 43, и улицы Дзервью, 4, на территории бывшей Слокской бумажной фабрики.

На дорогах, ведущих к этим адресам, возможно кратковременное передвижение военного транспорта. При этом тактические маневры на дорогах проводиться не будут.

Также в указанных районах можно будет увидеть военнослужащих и бойцов Земессардзе.

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#Юрмала #Земессардзе #тренировки #беспилотники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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