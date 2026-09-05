В субботу и воскресенье в Юрмале пройдут учения с использованием беспилотников. Жителей предупреждают об интенсивных полетах дронов и возможном появлении военной техники.

Как сообщили в Земессардзе, учения проведет 17-й батальон боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе.

Их цель — повысить боевую готовность подразделений беспилотной авиации, а также отработать навыки наблюдения и идентификации целей. Во время тренировок военные будут интенсивно использовать беспилотные летательные аппараты.

Полеты дронов пройдут в Юрмале в районе улицы Межмалас, 43, и улицы Дзервью, 4, на территории бывшей Слокской бумажной фабрики.

На дорогах, ведущих к этим адресам, возможно кратковременное передвижение военного транспорта. При этом тактические маневры на дорогах проводиться не будут.

Также в указанных районах можно будет увидеть военнослужащих и бойцов Земессардзе.