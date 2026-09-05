В воскресенье, 6 сентября, в Латвии местами пройдут дожди, причем в отдельных районах возможны сильные ливни и грозы. Об этом свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В ночь на воскресенье во многих районах страны ожидаются дожди, местами — сильные. Не исключены и грозы. Будет дуть слабый и умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха опустится до +10…+15 градусов.

В Риге ночью также временами будет идти дождь, при этом небо периодически будет проясняться. Западный и северо-западный ветер будет преимущественно слабым или умеренным. Температура составит +12…+14 градусов.

Днем сохранится преимущественно облачная погода, однако временами будет выглядывать солнце. Дожди ожидаются местами и периодически, локально возможны сильные ливни и грозы.

Будет дуть слабый и умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье Рижского залива и в Латгалии его порывы днем могут достигать 15–16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в Латвии составит +15…+18 градусов.