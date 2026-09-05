После нападения двух собак на воспитанников детского сада в Царникаве животных следовало немедленно изъять у владельца, а уже затем решать вопрос об их дальнейшей судьбе. Такое мнение в беседе с агентством LETA высказала представитель Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре.

По ее словам, произошедшее стало следствием многолетней терпимости общества к владельцам, которые позволяют своим собакам бесконтрольно гулять.

Ветеринар пояснила, что укусы являются проявлением естественного инстинкта животного и полностью «отучить» собаку кусаться невозможно.

«Мы не знаем, почему собаки кусали. Возможно, инстинктивно им показалось, что дети — их добыча. То, что в нападении участвовали два животных, сделало ситуацию еще опаснее, поскольку две собаки уже образуют стаю», — отметила Конопоре.

По ее словам, основной способ предотвращения подобных происшествий — ответственность владельцев. Собаки должны находиться на поводке либо, если животное хорошо обучено, оставаться на таком расстоянии от хозяина, чтобы тот мог полностью его контролировать.

Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо регулярно проверять потенциально проблемные места и следить за тем, чтобы собаки были чипированы и зарегистрированы. Жители также должны знать, куда обращаться, если они заметили бесконтрольно гуляющее животное.

Если самоуправление самостоятельно не занимается отловом бродячих животных, должны быть заключены договоры с организациями, которые действительно способны оперативно их отлавливать, подчеркнула ветеринар.

Что будет с напавшими на детей собаками

Конопоре обратила внимание, что Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) не будет оценивать степень опасности собак, напавших на детей в Царникаве. С начала этого года служба больше не проводит такую оценку. По словам ветеринара, на это не нашлось средств в государственном бюджете, финансирование PVD было существенно сокращено, а сама прежняя система оценки показала свою неэффективность.

При этом муниципальная полиция и Государственная полиция имели право решать вопрос об изъятии или конфискации животных. Поскольку в результате нападения пострадали люди, ведущей инстанцией сейчас является Государственная полиция.

Владелец собак обязан отвезти животных к ветеринару и получить справки об их состоянии здоровья, которые затем необходимо предоставить медикам.

Конопоре подчеркнула, что владельцы часто не знают об этой обязанности или игнорируют ее. Если собака укусила человека, хозяин должен незамедлительно обратиться к ветеринару и получить документ о состоянии здоровья животного, в том числе о его вакцинации. Эта информация необходима врачам для принятия решения о дальнейших медицинских мерах.

PVD, со своей стороны, может проверить, зарегистрировано ли животное, вакцинировано ли оно и имеются ли необходимые документы.

По словам Конопоре, если владельца собак признают виновным в рамках уголовного процесса и осудят, в дальнейшем может быть принято решение об эвтаназии животных. При этом расследование и судебное разбирательство способны растянуться на годы.

«Нормальным решением было бы изъять собак сразу. Этих собак однозначно следовало немедленно изъять, а уже потом решать, что с ними делать дальше», — заявила ветеринар.

Особую тревогу, по ее словам, вызывает то, что собаки по-прежнему находятся неподалеку от детского сада.

«Однажды выбравшись наружу и пережив такую "охотничью ситуацию", они с очень высокой вероятностью могут повторить подобное поведение», — считает Конопоре.

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