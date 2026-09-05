В пятницу вечером в Риге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Лабораторияс. Одного человека спасли из горящей квартиры и передали медикам, еще десять жильцов эвакуировали пожарные.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на улицу Лабораторияс поступил в 19:54. В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома горели вещи на площади около десяти квадратных метров.

Еще до прибытия пожарных из горящей квартиры спасли одного человека, которого передали медикам. Сотрудники ГПСС эвакуировали из здания еще десять человек. Работы на месте происшествия завершились после 22:00.

Незадолго до 21:00 спасателей вызвали на Бривибас гатве в Риге. На третьем этаже трехэтажного общественного здания загорелся светильник. Огонь потушили еще до прибытия пожарных. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, а сотрудники ГПСС проветрили задымленные помещения.

Еще один крупный пожар произошел в Румбской волости Кулдигского края. Незадолго до 22:00 там загорелось двухэтажное общественное здание. Огонь охватил первый этаж, межэтажное перекрытие и крышу — общая площадь пожара составила 260 квадратных метров.

В тушении участвовали 12 пожарных и четыре автоцистерны. Работы завершились в 4:41 утра.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 45 вызовов: восемь — на тушение пожаров, 27 — на спасательные работы. Еще десять вызовов оказались ложными.