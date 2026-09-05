Разбирая семейный архив, Ваш автор натолкнулся на пачку квитанций по оплате 2-комнатной квартиры в «сталинском» доме на углу улиц Пернавас и Кришьяна Барона. Год – 1963, месяц – октябрь. Итоговая сумма – 9,93 рубля, включая 3,31 рубля за отопление.

А какую часть доходов она составляла? Бабушка, работавшая бухгалтером, имела около 90 руб. в месяц, мама получала повышенную стипендию в РПИ, около 40 руб. Итого 130. Следовательно, на коммунальные платежи – все вместе, включая и телефон! – уходило чуть более 7,5% в месяц.

Строго конфиденциальное жилье

Можете ли вы представить, чтобы в Комитете по жилью столичной мэрии были закрытые для публики вопросы? Вот и я – нет.

А век живи, век учись: в августе коллеги под руководством Элины Трейи (Национальное объединение) рассматривали в таком, непубличном, режиме, тему «Об участии самоуправления Риги в проекте — два лота программы частно-государственное партнерства «Арендные жилища специалистам Латвии»».

Принятие решения депутаты решили отложить на две недели – это единственная конкретная информация, которую Комитет позволил выдать на публику. Ни объемов предполагаемого к строительству жилья, ни мест застройки, ни возможных участников – обществу знать не положено.

А ведь перед нами – вполне масштабная интервенция на рынок недвижимости, к коей привлекаются денюжки рижских налогоплательщиков! То есть из наших с вами подоходных выплат в итоге и будут возведены дома для незаменимых специалистов. Хотелось бы знать, конечно, кто это: врачи, учителя, инженеры, а то, может, и силовики…

«Мы очень много работаем над тем, чтобы уменьшить бюрократию»

Так заявила на заседании Комитета председатель Департамента по жилью и среде РД Даце Зиединя. В принципе, ничего особенного по уменьшению административных расходов не происходит – просто 30.06.2026 года официально закончился период приватизации жилья, и потому нужно было формально вычеркнуть несколько строк из нормативных актов.

Между тем, Рижскому самоуправлению принадлежит или находится в его владении 11 821 квартира, из них 1963 – социальные, а 9858 – арендные.

С июля самоуправление Риги начало взимать с жильцов домов, принадлежащих муниципальному Rīgas nami, кроме коммунальных платежей – еще и «плату возмещения». В итоге за 2-комнатную квартиру в Пурвциемсе летом счет составляет около 300 евро! Да уж, это никак не 7,5% семейного бюджета, как во времена плановой экономики…

Городские власти дают жителям таких квартир около пяти лет на выкуп жилья по рыночной стоимости, либо на заключение стандартного договора аренды, либо на рассмотрение вопроса о предоставлении другого (возможно, меньшего по площади) жилья.

Мусор становится золотым

Оппозиция в Рижской думе выступила против постоянного повышения затрат на обслуживание жилого фонда. В частности, на вывоз отходов, по коим Рига разделена на 4 участка, которые обслуживают разные фирмы. Те тоже лыком не шиты: в «мусорные» тарифы закладываются не только всевозможные налоги, сборы и инфляция, но и – повышение зарплат в обслуживающих компаниях.

Со своей стороны, представительница правящей коалиции Майрита Лусе мотивировала решения о поднятии тарифов… данными Центрального статистического управления. Если там утверждают, что зарплаты в ЛР, в среднем, растут – то так по сему и быть!

– Мы не принимаем политическое решение, мы выполняем требование закона, – заявила М.Лусе.

– Мы не способны влиять на тариф, – откровенно выразилась депутат. – Реально голосовать против этого мы не можем, потому что попадем под суд.

«Есть право требовать повышения тарифов, но это не значит обязанности Рижской Думы их акцептировать», – возразили ей в зале заседания. По словам оппозиции, передача решений по тарифам в ведение «исполнительной власти», то есть Департамента по жилью и среде, это порочная практика, ибо лишает избранную горожанами власть контроля.

– В законе ясно написано, что это – функция самоуправления, – отмели оппозиционные депутаты. – Это очень чувствительный вопрос. Здесь полагаться только на честность Департамента – поверхностно.

К сожалению, большинство участников Комитета проголосовало за то, чтобы в будущем тарифы по уборке отходов не голосовались в Думе, а решались в недрах Департамента. Остается лишь надеяться, что в процессе хозяйствования чуточку упадет какая-то статья – например, топливо – и тогда цена действительно станет слегка меньше.

Так или иначе, пока сами муниципальные депутаты отобрали у себя возможность воздействовать на ценовую политику важнейшего для города вопроса. А вот председатель Комитета Э.Трейя утверждает: «Это – нормальная практика».