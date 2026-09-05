В субботу в Латвии сохранится прохладная и дождливая погода, и воздух не прогреется выше +17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По всей стране ожидаются дожди, местами сильные, возможна также гроза.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, во второй половине дня на побережье - западный, северо-западный. Скорость ветра у моря в порывах будет достигать 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +14...+17 градусов.

В Риге суббота также будет дождливой, возможна гроза. Температура воздуха составит +15...+17 градусов.

В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды. Из-за осадков и переувлажненной почвы в Курземе и местами в Видземе водоемы могут выйти из берегов.