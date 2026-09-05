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В Латвии разорился известный производитель мебели 0 222

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мебель

Во второй половине сентября состоится собрание кредиторов неплатежеспособного латвийского производителя детской мебели Troll Smiltene. Оно назначено на 21 сентября, сообщает LETA со ссылкой на данные Регистра неплатежеспособности.

Собрание пройдет дистанционно и начнется в 10:00. Кредиторам предстоит решить вопрос о признании расходов, связанных с процессом неплатежеспособности компании, обоснованными.

В рамках процедуры неплатежеспособности Troll Smiltene признаны требования 48 кредиторов на общую сумму 856 898 евро. Все они относятся к категории необеспеченных требований.

Согласно последним опубликованным финансовым данным, в 2023 году оборот компании составил 1,712 млн евро, что на 45,1% меньше, чем годом ранее. Предприятие завершило год с убытками в размере 302 032 евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.

В отчете руководства компании падение оборота объяснялось ситуацией в европейской экономике и изменениями на рынке. К концу 2023 года сократился объем заказов, а покупатели стали задерживать платежи. Среди причин компания называла последствия российского вторжения в Украину. Одновременно поставщики материалов и услуг все чаще требовали предоплату либо сокращали сроки отсрочки платежей.

По данным Firmas.lv, Troll Smiltene была зарегистрирована в 2001 году. Уставный капитал компании составляет 71 890 евро. Единственным владельцем предприятия является шведская Wonderland International, а конечным бенефициаром — проживающая в Великобритании гражданка Швеции Жаклин Анна Оверлинд.

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#банкротство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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