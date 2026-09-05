Во второй половине сентября состоится собрание кредиторов неплатежеспособного латвийского производителя детской мебели Troll Smiltene. Оно назначено на 21 сентября, сообщает LETA со ссылкой на данные Регистра неплатежеспособности.

Собрание пройдет дистанционно и начнется в 10:00. Кредиторам предстоит решить вопрос о признании расходов, связанных с процессом неплатежеспособности компании, обоснованными.

В рамках процедуры неплатежеспособности Troll Smiltene признаны требования 48 кредиторов на общую сумму 856 898 евро. Все они относятся к категории необеспеченных требований.

Согласно последним опубликованным финансовым данным, в 2023 году оборот компании составил 1,712 млн евро, что на 45,1% меньше, чем годом ранее. Предприятие завершило год с убытками в размере 302 032 евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.

В отчете руководства компании падение оборота объяснялось ситуацией в европейской экономике и изменениями на рынке. К концу 2023 года сократился объем заказов, а покупатели стали задерживать платежи. Среди причин компания называла последствия российского вторжения в Украину. Одновременно поставщики материалов и услуг все чаще требовали предоплату либо сокращали сроки отсрочки платежей.

По данным Firmas.lv, Troll Smiltene была зарегистрирована в 2001 году. Уставный капитал компании составляет 71 890 евро. Единственным владельцем предприятия является шведская Wonderland International, а конечным бенефициаром — проживающая в Великобритании гражданка Швеции Жаклин Анна Оверлинд.