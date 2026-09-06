Эмоциональной публикацией поделился на своей страничке в Фейсбук Янис Веглиньш, который обратил внимание на латвийскую фермерскую семью, выращивающую арбузы и пытающуюся продавать свой урожай проезжающим мимо людям.

«Немного защемило сердце. Латвийская фермерская семья выращивает арбузы. Всё делают сами, работа тяжёлая, и нужно успеть продать весь урожай. Это не морковь и не картофель, которые можно положить в погреб. Это не огурец и не хрен, которые можно закатать в банку», — пишет Веглиньш.

Он указывает, что фермер у обочины шоссе хочет привлечь внимание проезжающих простой надписью: «АРБУЗЫ ЛАТВИЙСКИЕ 1.5 euro kg.»

«У каждого фермера есть надежда, что урожай вырастет, его можно будет собрать и также продать», — подчёркивает автор публикации.

Веглиньш обращается к вопросу, который разозлил его больше всего, — к условиям размещения рекламы. «Однако государственные бюрократы встроили препятствия повсюду. Правительства, министерства годами на это закрывают глаза», — пишет он.

Веглиньш спрашивает, почему фермер должен рекламировать свою продукцию у дороги, используя технику. «Почему фермер должен держать в канавах и посреди поля тракторы, на которых размещать свою рекламку, но не может разместить рекламный баннер на поле без этой техники?» — спрашивает автор публикации.

Но главный посыл публикации — не только критика бюрократии. Веглиньш призывает людей поддерживать местных производителей. «По-моему, мы должны поддерживать своих производителей и выращивающих», — пишет он. Более того, он сам, как утверждается, попробовал именно эти арбузы и хвалит их: «Кстати, эти арбузы за 6 км до Иецавы, в Димзукалнсе, ооочень вкусные. Поддержим выращенное в Латвии.»

Веглиньш пишет, что накануне заказал у фермера картофель, а на следующий день купил лисички у мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком. «Мы ведь можем быть вместе отличной командой», — резюмирует он.

Публикация вызвала дискуссии. Часть комментаторов соглашается с критикой Веглиньша, другие указывают, что размещение рекламы не запрещено — её просто нужно согласовать. Ещё другие использовали дискуссию, чтобы похвалить конкретные арбузы, выращенные в Латвии.

Улдис: «Даже если ехать, например, по Польше, реклама есть у каждой двери дома, у каждого забора и у каждого столба. Все что-то производят и рекламируют свой товар. А поляки это с кем-то согласовывают? Сомневаюсь. Похоже, там бюрократия не создана для того, чтобы убивать любую инициативу ещё в зародыше.»

Андрис: «Возмущение не поможет. А вот съездить за арбузом — да. На этой неделе останавливался 2 раза. Надо сказать, очень хорошие! Мои фавориты — маленькие жёлтые.»

Андрис: «Баннеры с рекламой партий стоят на всех обочинах дорог, интересно, они все согласованы?»

Арнис: «И Вы даже не можете представить, как быстро и усердно работают чиновники, сообщают соседи и проезжающие мимо…»