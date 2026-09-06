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Cобирают подписи за сокращение числа депутатов Сейма до 70 4 886

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
LETA
Изображение к статье: депутаты Сейма
ФОТО: Valsts kanceleja

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70.

Представителем инициативы указан Ричард Бумберс. Он предлагает внести изменения в статью 5 Конституции Латвии, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Автор также предлагает соответствующим образом изменить закон о выборах Сейма, распределив депутатские мандаты между избирательными округами пропорционально новому числу мест и сохранив демократическую и пропорциональную избирательную систему.

Автор инициативы объясняет выбор 70 депутатов сокращением населения страны. По его расчетам, это позволит примерно сохранить такое же соотношение жителей к одному депутату, какое существовало в Латвии в 1993 году. Тогда в стране проживало около 2,6 млн человек, а в Сейме было 100 депутатов. В начале 2026 года население Латвии составляло 1,845 млн человек, тогда как число парламентариев по-прежнему остается равным 100.

Среди преимуществ уменьшения числа депутатов автор инициативы называет повышение индивидуальной ответственности и заметности каждого парламентария, потенциальное снижение политической раздробленности и упрощение формирования коалиций, а также более быстрый и целенаправленный темп работы парламента.

В инициативе также утверждается, что при меньшем составе Сейма было бы проще обеспечить работу в парламентских комиссиях депутатов, разбирающихся в соответствующих вопросах. По мнению автора, сокращение числа парламентариев могло бы также способствовать укреплению их связи с избирателями и более активной работе с регионами.

Еще одним аргументом называется экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40,28 млн евро, из которых около 31 млн евро предназначено для оплаты труда депутатов и сотрудников парламента.

Бумберс подсчитал, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 только на их основных зарплатах, исходя из уровня оплаты труда в 2026 году, можно было бы экономить около 1,5 млн евро в год.

Дополнительная экономия, как отмечается в инициативе, могла бы возникнуть за счет расходов на помощников депутатов, компенсаций и других затрат, непосредственно зависящих от числа парламентариев.

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#Сейм #Латвия #депутаты #бюджет #конституция #экономия #инициатива #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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