Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой будет осень и когда в Латвии ждать первого снега - фенолог 0 235

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Осенний пейзаж
ФОТО: LETA

Наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс опубликовал свой прогноз погоды на сентябрь и начало октября. По его наблюдениям, осень в Латвии ожидается преимущественно теплой и сухой, однако первые мокрый снег и град могут появиться уже примерно 20 октября, пишет nra.lv.

Букшс отмечает, что народные приметы указывают на снежную зиму. В частности, в этом году на дубах много желудей, а орешник дал богатый урожай. Хороший урожай хмеля, по его словам, также предвещает осадки в конце осени и снежное начало зимы. В то же время болотные березы начинают желтеть с нижних ветвей, что считается признаком затяжной осени и позднего прихода зимы.

Погодные условия в марте, мае, а также 15 и 24 августа, по наблюдениям Букшса, были скорее сухими, что может предвещать относительно сухой сентябрь и приятное бабье лето. Не спешат улетать и ласточки, что также считается признаком теплого начала осени.

В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме, но с тенденцией к более высокой температуре. Осадки будут распределяться неравномерно: в некоторых районах их выпадет больше обычного, а на востоке страны — меньше.

В первой половине сентября дневная температура преимущественно составит +15…+20 градусов. Периодически ожидаются небольшие дожди, которые местами могут усиливаться.

К середине месяца станет прохладнее: днем прогнозируется около +12…+17 градусов, а ночью температура может опускаться до +3…+7. Местами возможны первые осенние заморозки.

Во второй половине сентября вновь может стать теплее и суше. Около 21 сентября температура днем способна подняться до +15…+20 градусов, а в последнюю неделю месяца — до +16…+21. При ясном небе ночью будет холоднее +5 градусов, однако серьезных заморозков Букшс пока не ожидает.

Первая половина октября, по его прогнозу, также будет относительно теплой, приятной и преимущественно сухой. Заметное похолодание ожидается во второй половине месяца, когда ночные заморозки станут более распространенными.

Примерно 20 октября северо-западный ветер может принести в Латвию дождевые облака с градом и первым мокрым снегом.

×
#климат #погода #Латвия #снег #прогноз #природа #осень #приметы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: яблоня
Изображение к статье: Детский дом на улице Калнциема. Эксклюзив!
Изображение к статье: Коровенок в ЛР осталось в 8 раз меньше, чем при Улманисе. Эксклюзив!
Изображение к статье: Евтихий Тихий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: трактор с плакатом
Наша Латвия
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Великобритания пытается сохранить в стране картину Рембрандта стоимостью £71,7 млн
Культура &
Изображение к статье: Пересадка свиной почки
В мире
Изображение к статье: спасенная женщина
В мире
Изображение к статье: Война в Украине: Уиткофф, Кушнер, Путин
В мире
2
Изображение к статье: трактор с плакатом
Наша Латвия
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Великобритания пытается сохранить в стране картину Рембрандта стоимостью £71,7 млн
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео