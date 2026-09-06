Наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс опубликовал свой прогноз погоды на сентябрь и начало октября. По его наблюдениям, осень в Латвии ожидается преимущественно теплой и сухой, однако первые мокрый снег и град могут появиться уже примерно 20 октября, пишет nra.lv.

Букшс отмечает, что народные приметы указывают на снежную зиму. В частности, в этом году на дубах много желудей, а орешник дал богатый урожай. Хороший урожай хмеля, по его словам, также предвещает осадки в конце осени и снежное начало зимы. В то же время болотные березы начинают желтеть с нижних ветвей, что считается признаком затяжной осени и позднего прихода зимы.

Погодные условия в марте, мае, а также 15 и 24 августа, по наблюдениям Букшса, были скорее сухими, что может предвещать относительно сухой сентябрь и приятное бабье лето. Не спешат улетать и ласточки, что также считается признаком теплого начала осени.

В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме, но с тенденцией к более высокой температуре. Осадки будут распределяться неравномерно: в некоторых районах их выпадет больше обычного, а на востоке страны — меньше.

В первой половине сентября дневная температура преимущественно составит +15…+20 градусов. Периодически ожидаются небольшие дожди, которые местами могут усиливаться.

К середине месяца станет прохладнее: днем прогнозируется около +12…+17 градусов, а ночью температура может опускаться до +3…+7. Местами возможны первые осенние заморозки.

Во второй половине сентября вновь может стать теплее и суше. Около 21 сентября температура днем способна подняться до +15…+20 градусов, а в последнюю неделю месяца — до +16…+21. При ясном небе ночью будет холоднее +5 градусов, однако серьезных заморозков Букшс пока не ожидает.

Первая половина октября, по его прогнозу, также будет относительно теплой, приятной и преимущественно сухой. Заметное похолодание ожидается во второй половине месяца, когда ночные заморозки станут более распространенными.

Примерно 20 октября северо-западный ветер может принести в Латвию дождевые облака с градом и первым мокрым снегом.