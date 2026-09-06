Уже полгода в Риге разрабатывается Детский план – пять направлений помощи молодому поколению. Во второй половине сентября его утвердят в Рижской Думе. Пока же участники Социального комитета, в том числе Ваш автор, поехали на места конкретной работы муниципалитета с детьми…

Монастырские хоромы

Рижские предместья до конца никогда не изучишь. Ассоциация детских поселков SOS разместилась в Биерини – среди частных особняков, весьма пафосных. Дом по улице Друсту, 23 попал в ведение самоуправления от Католической церкви – здесь ранее был монастырь! Исключительно современное здание, белый пластиковый сайдинг, паркет, на потолках даже лепнина. Во дворе – яблони, полные красных плодов.

Дети, которые приходят в Молодежный дом – «с большим травматическим опытом». SOS – негосударственный фонд с публичным участием, обеспечивает ребят с младшего школьного возраста. «Мы не осуждаем детей, принимаем, если даже они возвращаются ночью», – тихо говорит воспитательница.

Здесь нет ни дворника, ни повара – тинейджеры работают сами. Вечерами собираются за общим столом, ужинают, смотрят телевизор – говорят, порой и о политике!

И в этом, и в последующем здании мы, собственно, детей не увидели – только вещи и тапочки. Потому как – учатся. По крайней мере, должны. Ведь среди них есть так называемые «дети Origo», предпочитающие терять время в привокзальной тусовке. Но вот один воспитанник, хоть и с душевными проблемами – поступил в Краславский техникум!

Законный опекун

Двухэтажное здание в тихом зеленом дворе. Улица Калнциема, 131 – детский центр Vita. Это учреждение долгосрочного социального обслуживания и социальной реабилитации, обеспечивающее проживание, полноценный уход и реабилитацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 18 лет.

По завершении пребывания в учреждении молодым людям могут предоставляться индивидуальные услуги социальной реабилитации вплоть до достижения ими 24-летнего возраста.

Ныне отделение Vita Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семей обеспечивает проживание 19 детей и молодых людей (в том числе с нарушениями интеллектуального развития) в трех квартирах семейного типа. Ранее было 57 детей – так что от перенаселенности удалось уйти.

Работа Vita строится по модели, приближенной к семейной: проживающие здесь совместно планируют меню, покупают продукты и готовят еду. «Мы целенаправленно шли к этому», – говорит Каспарс Ясинкевичс, директор городского центра социальной поддержки детям, молодежи и семей. Он выступает в качестве законного опекуна своих подопечных.

Казенный дом – в хорошем смысле

Что касается школьного обучения, то, увы, в обычном порядке ходят не все. Дети, находящиеся на длительном уходе, «действительно очень сложные».

– Если он в 14 лет пришел откуда-то, то по щелчку ничего не может измениться.

К. Ясинкевичс считает, что для 17-летнего, который закончил 6 классов и 3 «курса» в воспитательной колонии несовершеннолетних Цесиса, но при этом не умеет писать – не стоит мучений свидетельство об обязательном среднем образовании. Роль последнего, полагает профессионал, сильно преувеличена. Вообще же, надо учить таких ребят простым рабочим специальностям.

Учреждение на Калнициема недавно проверило Бюро омбудсмена и сделало вывод, что здесь – «институционная среда». То есть, казенная. Впрочем, чистота и порядок, на мой взгляд, гораздо полезней хаоса и грязи, откуда пришли местные питомцы… Среди них немало злоупотребляющих наркотическими и психотропными веществами. Были и смертельные случаи.

– Хорошо, что только два, – констатирует директор. Нанимали, конечно, психолога – ставка 50 евро в час. Отказаться от проблемных клиентов соцработники права не имеют. Приходится размещать детей в комнатах, ранее предназначавшихся для игр – с мягким покрытием на стенах. Это бросается в глаза проверяющих от государственного правозащитника: как, мол, так? А ведь бывают такие детки, которые буквально все разрушают.

Когда сосиски лучше супа

Еще один вопрос: сколько тратить на еду. «Наш подход такой – чтобы хлебом не кидались, но и без какой-то недостачи. Я что-то припасаю. Иногда сосиски лучше молочного супа», – говорит Каспарс.

Расходы на питание на одного ребенка в социальном учреждении ныне составляют 9,8 евро в день. Со следующего года поднимут на 1 евро.

Набор продуктов для детей. (Фото автора)

Воспитатели, конечно, закупают продукты про запас – ежедневно приобретают, например, свежий хлеб. К.Ясинкевичс считает, что воспитанников нужно учить обращаться с деньгами, начиная с небольших сумм, и начислять им на счет для покупки продуктов.

Вообще, групповые квартиры – не такое уж дешевое предприятие. Для оборудования такого жилища со всей мебелью и техникой из бюджета самоуправления тратят 70-90 тысяч евро. Хотя, разумеется, и это – «не лучшее место на Земле, где жить детям…».

Идеальный мир

«Мы принимаем к сведению, ничего не решаем», – оговорилась председатель Комитета по социальным вопросам Рижской Думы Инесе Андерсоне («Новое Единство»).

«Омбудсмен живет в своей, оторванной реальности», – высказал свое мнение ее сопартиец Эдгарс Икстенс. В воззрении правозащитников, надо бы разрушить все имеющиеся учреждения и построить некий идеальный мир…

Инара Кондрате, руководитель Департамента благосостояния РД, сообщила, что в следующем году финансирование увеличат на 4 млн евро. В настоящее время по Риге в очереди на групповые квартиры стоит 148 человек.

– У нас есть родители, которые не имеют никакого понятия ни о семейной жизни, ни о детях, – признала И.Кондрате.

– Мы занимаемся тушением пожаров. Почему эти дети попадают сюда? Алкоголики и наркоманы решают рожать детей, которые зависимы уже изначально, – высказался в духе социального дарвинизма Лаурис Эренпрейсс (Национальное объединение).

Л.Эренпрейсс также возмутился тем, что тинейджеры могут посещать фестивали типа Positivus и приобретать там вредные привычки. А вот для воспитания трудных подростков потребны – специально обученные мужчины!

На это Каспарс Ясинкевичс ответил, что в качестве кадрового резерва рассматриваются бывшие полицейские, которые смогут получать оклад воспитателя наряду со своей пенсией по выслуге лет.

В разговоре с вашим автором главный воспитатель рижских детдомов рассказал, что есть такие воспитанники, которые учатся в классах, соответствующих их возрасту; некоторые даже легально подрабатывают. К сожалению, многие страдают нарушениями поведения, проистекающими из их диагнозов. Такие дети есть, увы, в любой стране. Важно – чтобы общество их не отвергало.