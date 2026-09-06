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Насекомые вместо говядины? Латвия готова поддержать новую продовольственную программу ЕС 6 2388

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Коровенок в ЛР осталось в 8 раз меньше, чем при Улманисе.

Коровёнок в ЛР осталось в 8 раз меньше, чем при Улманисе.

ФОТО: BB.LV/AI

Зайдя у дома в универсам с одним крестиком, ваш автор недоуменно не обнаружил знакомого ценника на самую бюджетную сметану. Но она лежала тут как тут: только на 20% дороже.

Что случилось?

«Животноводческая отрасль в настоящее время сталкивается с различными проблемами, в том числе с рентабельностью, воздействием среды и климата, а также вспышками заболеваемости животных», – констатирует Министерство земледелия ЛР в информационном сообщении, которое рассмотрели в минувший вторник на заседании правительства.

На нашу деревню надвигается падеж скота: впервые в истории поголовье дойных коровок упало ниже 100 тысяч – тогда как в позднесоветские времена было свыше 600 тысяч, а при Улманисе – так и вовсе 800 тысяч.

Впрочем, чиновники Минземледелия уверены: «Эти угрозы можно уменьшить, вводя новые технологии, совершенствуя практики хозяйствования и накапливая знания, необходимые, чтобы приспособиться к изменчивым условиям среды, экономическим и социальным вызовам».

Дотации на горох

Братская Ирландия, знающая толк в сыре и стейках, и до конца сего года президентствующая в Евросоюзе, наметила целую серию мероприятий — в рамках Плана протеиновых действий.

Европейское животноводство исторически сильно зависит от импорта высокобелковых кормов (прежде всего соевого шрота из Южной и Северной Америки). Новый регламент ставит четкую цель: увеличить долю масличных и белковых культур, выращенных внутри ЕС и используемых в кормах для животных, с текущих 25% до 35% к 2035 году.

Для достижения этой цели ЕС выделяет субсидии и финансовые стимулы для европейских фермеров. Фокус смещается на выращивание:

  • рапса (уже является крупнейшим внутренним источником белка в ЕС);

  • бобовых культур (гороха, кормовых бобов, люпина);

  • сои местной европейской селекции, адаптированной к региональному климату.

Насекомые на завтрак

Стратегия ЕС активно поощряет поиск альтернативных и «зеленых» источников протеина. Тут:

  • и вовлечение в оборот жмыхов, пивной дробины, отрубей и других отходов пищевой промышленности;
  • и даже насекомые: в рамках общей регуляторной базы ЕС расширяется использование белка насекомых – к примеру, черной львинки.

На следующей неделе, 8 сентября в Дублин направляются парламентский секретарь Минземледелия Нормундс Шмитс и заместитель госсекретаря Юрис Зивартс. Как можно предположить, наша делегация со всеми предложениями ЕС — согласится.

Санкции в действии

А ведь была у нашей республики и своя кормовая база: до 2022 года Россия и Беларусь успешно покрывали до 80% потребностей Латвии в жмыхах. 45% от всей стоимости импорта из России в Латвию по категории сельхозтоваров приходилось именно на «остатки пищевой промышленности и готовые корма» – главным образом подсолнечный комбикорм, жом сахарной свеклы и жмых.

Однако собственными руками правительство ЛР создало дефицит кормов – введя санкции против соседей. По их военной экономике это ударило не особо, но вот на нашей продовольственной безопасности — отозвалось...

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#импорт #сельское хозяйство #санкции #Латвия #насекомые #субсидии #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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