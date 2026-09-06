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«Приходится промокать до нитки»: Рижской думе предложили постоять под ливнем на остановке без навеса 4 963

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Люди под дождем

Житель Риги Дейнис Кузминс обратил внимание на проблему с остановками общественного транспорта в столице. По его словам, во время сильного дождя 4 сентября он столкнулся с отсутствием укрытия на региональной автобусной остановке на Тейке.

Мужчина рассказал, что обычно передвигается на автомобиле, однако в этот день ему пришлось ехать автобусом из Риги в Салацгриву. По дороге к остановке начался сильный дождь, и мужчина попытался найти место, где можно укрыться.

«К моему большому удивлению, на этой остановке не было ни будки, ни крыши, под которой люди могли бы спрятаться от дождя», — написал он. По словам рижанина, вместе с ним под дождём оказались около десяти человек. Некоторые пытались укрыться под деревьями, другим повезло иметь с собой зонты.

«Козырёк над входом в старый, полуразрушенный жилой дом. Но и он уже был занят другими людьми, которые, как и я, искали укрытие. В итоге выбора не оставалось — пришлось 10–15 минут просто стоять под дождём и промокнуть до нитки. И я был не один. Вокруг ещё около десяти человек стояли под дождём, пытались укрыться под деревьями или, если повезло, держали в руках зонты», – написал Дейнис.

Он также обратил внимание на остановку в Югле, где, по его словам, также нет нормального укрытия от дождя.

“К сожалению, на остановке в Югле также нет ни навеса, ни нормальной возможности укрыться от дождя. Эти две остановки — лишь конкретные примеры. Думаю, что на самом деле в Риге таких остановок гораздо больше”, – сказано в сообщении.

Это же столица Латвии

Кузминс считает, что подобные остановки не должны оставаться без внимания, поскольку общественным транспортом ежедневно пользуется большое количество людей.

«Это всё-таки столица Латвии. И дождливых дней у нас достаточно, чтобы обратить внимание на такие вещи», — отметил он. Отдельно он раскритиковал уже существующие стеклянные остановочные павильоны, отметив, что они не всегда защищают пассажиров от брызг, которые летят на них с дороги.

«Для начала хватило бы даже трёх стен и крыши», — написал Кузминс.

Автор призвал обратить внимание на состояние остановок и тех людей, которые могут принять решение об их улучшении.

Публикация вызвала отклик среди жителей. Лиене Земене поблагодарила Дейниса за то, что он поднял эту тему, и обратилась к мэру Риги и муниципалитету.

«Вы ведь хотите, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, но не можете обеспечить даже самое необходимое — крышу над головой», — написала она.

По её мнению, остаётся только надеяться, что после привлечения внимания СМИ, ситуация начнёт меняться. Она также выразила сожаление в адрес людей, которым в такую дождливую погоду приходится добираться домой на общественном или междугороднем транспорте.

Люди в комментариях предложили самому мэру Риги постоять в проливной дождь на подобной остановке и ощутить все прелести непогоды, ожидая общественный транспорт.

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#инфраструктура #дождь #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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