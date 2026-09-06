Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики уточнили прогноз на воскресенье 0 867

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
LETA
Изображение к статье: яблоня

В воскресенье в отдельных районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Западный и северо-западный ветер будет слабым до умеренного, однако на побережье Рижского залива и на востоке страны ожидаются порывы. Максимальная температура воздуха составит +15…+18 градусов.

В Риге также временами будет идти дождь, однако периодически облака станут рассеиваться и выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного западный и северо-западный ветер, который к середине дня усилится в порывах до 14 метров в секунду.

Воздух в столице прогреется до +16…+18 градусов.

×
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Изображение к статье: Конопляное масло
Изображение к статье: Мебель
Изображение к статье: Полиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Наталья Водянова
Lifenews
1
Изображение к статье: 7 ошибок, из-за которых женщины выглядят недорого в дорогих вещах
Люблю!
Изображение к статье: Уиткофф и Путин
В мире
1
Изображение к статье: Брэд Питт снова сыграет Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде»
Культура &
Изображение к статье: макет самолета airBaltic
Политика
Изображение к статье: Наушники
Люблю!
Изображение к статье: Наталья Водянова
Lifenews
1
Изображение к статье: 7 ошибок, из-за которых женщины выглядят недорого в дорогих вещах
Люблю!
Изображение к статье: Уиткофф и Путин
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео