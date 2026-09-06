В воскресенье в отдельных районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Западный и северо-западный ветер будет слабым до умеренного, однако на побережье Рижского залива и на востоке страны ожидаются порывы. Максимальная температура воздуха составит +15…+18 градусов.

В Риге также временами будет идти дождь, однако периодически облака станут рассеиваться и выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного западный и северо-западный ветер, который к середине дня усилится в порывах до 14 метров в секунду.

Воздух в столице прогреется до +16…+18 градусов.