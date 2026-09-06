В понедельник в отдельных районах Латвии вновь ожидаются кратковременные дожди, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В ночь на понедельник облачность будет переменной, местами пройдет кратковременный дождь. По мере ослабления ветра в отдельных регионах сгустится туман. Температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, лишь на побережье будет немного теплее.

Днем во многих районах выглянет солнце, однако временами небо будут закрывать облака, а начиная с середины дня местами ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В Риге ночью также временами будет идти дождь, но периодически облака станут рассеиваться. Температура понизится до +10…+12 градусов.

Около полудня облака принесут в столицу кратковременный дождь. Сохранится слабый до умеренного ветер западных направлений. При прояснениях максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.