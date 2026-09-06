Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу четыре года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от трех до пяти месяцев, еще 18 100 - от одного до двух лет.

Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Государственным агентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации и повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы.