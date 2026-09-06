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В Сейме предлагают ввести ежегодное пособие для одиноких пенсионеров 2 1315

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2026
LETA
Изображение к статье: пенсионер считает деньги
ФОТО: LETA

Одна из оппозиционная партиий Сефма подала поправки к закону о государственных социальных пособиях, предусматривающие выплату пособий одиноким пенсионерам.

Партия предлагает выплачивать пособие достигшим пенсионного возраста лицам, которые проживают одни, не состоят в браке и которым назначена государственная пенсия.

Пособие предлагается выплачивать раз в год не позднее 31 декабря соответствующего года.

Поправки предусматривают, что Государственное агентство социального страхования раз в год будет рассылать достигшим пенсионного возраста людям уведомление о возможности подать заявку на это пособие.

Размер пособия на каждый бюджетный год будет определять Сейм, и оно не должно быть меньше размера одной минимальной пенсии по старости в соответствующем году.

Законопроект предусматривает начало выплаты пособий с 1 сентября 2027 года.

Как указывает оппозиция, в начале 2025 года в Латвии насчитывалось 150 000 домохозяйств, в которых проживал один человек в возрасте старше 65 лет. Как отмечает партия, одинокие пенсионеры являются наименее защищенной частью общества, поэтому им необходима дополнительная поддержка в размере как минимум минимальной пенсии.

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#пенсионеры #Латвия #демография #оппозиция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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