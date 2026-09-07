Котировка Platts на дизельное топливо (средняя за неделю) поднялась около 15 центов при перерасчете на литр. Прибыльность переработки дизельного топлива в Европе установила новый исторический рекорд.

Котировка, определяющая цену на RME (биодобавка для дизельного топлива), выросла до рекордных за 2026 год значений (рост за месяц около 18%).

Котировка Platts Gasoline 10 ppm CIF NWE/ Basis ARA обновила рекорд 2026 года, вследствие чего импорт бензина в Латвию подорожал более чем на 35 центов/литр по сравнению с началом августа.

Этот рост цен на мировом рынке проявится совсем скоро в Латвии и цены на пилонах АЗС уйдут за психологическую отметку в 2 евро за литр. В противном случае продавцы топлива будут вынуждены получать убыток.

К сожалению, не только цены на топливо бьют рекорды. Так, согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие подскочили до самого высокого уровня с 2022 года. Наибольший рост отмечен в категориях зерновых, сахара и молочных продуктов.

Это не удивительно, поскольку рынки продовольствия тесно коррелируют с рынками биотоплива и дизельного топлива. Но возможно, что описанные выше рекорды — это ещё не предел, поскольку сезонный спрос на дизельное топливо еще не достиг своего пика. Сейчас растет спрос на дизельное топливо с сельскохозяйственном секторе причем как в Северном, так и Южном полушарии, ввиду сбора урожая и посевной соответственно. Если выйти за контекст чисто сектора сельского хозяйства, то в узком временном промежутке с октября по ноябрь сходятся три фактора, определяющие спрос на дизельное топливо:

рост спроса со стороны сельского хозяйства,

начало сезона отопления в Северном полушарии,

сезон плановых остановок нефтеперерабатывающих заводов на профилактику и ремонт, в том числе и для перехода на зимние спецификации нефтепродуктов.

Так что, судя по рекордам котировок, этот сезонный всплеск спрос спроса в данный момент невозможно удовлетворить физически, особенно если учесть «выбытие» с рынка значительных объемов продуктов нефтепереработки из России и Ближнего Востока. То, что это «выбытие» объемов нефтепереработки происходит совсем не по естественным причинам, волнует лишь только жертв этого самого «выбытия». Организаторы «выбытия» увеличивают капитал, а топливо получат лишь те, кто сможет за него заплатить, причем как как можно дороже.

Кроме подорожания нефти и нефтепродуктов, значительно выросли ставки на их перевозку. Так ставки фрахта танкеров VLCC (Very Large Crude Carrier) для перевозки сырой нефти достигли на прошлой неделе рекордных максимумов. Теперь, после того как США и Иран расстреляли в ходе совместного веселья на выходных, словно в тире, беззащитные танкеры в Ормузском проливе, нас ждет скорее всего значительный рост не только цен на нефть и нефтепродукты, но и обновление рекордов цен по их доставке, за что в итоге расплатится обычный человек. Причем каждый. Даже тот у кого нет автомобиля и кому хватает денег только на выпечку из муки, сахара и пальмового масла.

В этом контексте важно учесть тот факт, что рынок нефти не является рынком в классическом понимании, то есть местом свободной конкуренции. Самые важные «сделки», как например последняя «сделка» Трампа по Венесуэле, заключаются, мягко говоря, минуя прозрачные рыночные механизмы, открытые конкурсы и полноценное одобрение со стороны общества. 99% процентов населения планеты не получат ни цента дополнительной выгоды от перераспределения этих многомиллиардных нефтяных потоков, но обязательно оплатят его своим трудом и здоровьем.

Страна-импортер зависит от внешних поставок и логистических цепочек, поэтому любые скачки мировых котировок фрахта или Platts со временем отразятся не только на табло заправок, но и в чеках в местных супермаркетов. Для Латвии, полностью зависимой от импорта топлива и частично продовольствия, это означает что уже совсем скоро автовладельцам, потребителям газа и обычным покупателям продуктов питания придется на собственном опыте ощутить, во сколько обходятся искусственно созданный дефицит и закулисные «сделки»…

Алексей Шведов, руководитель по стратегии OLEREX / KOOL