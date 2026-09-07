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Что будет со страховкой пропавших в Непале жителей Латвии: разъяснения ассоциации страховщиков 0 1116

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: наводнение в Непале
ФОТО: twitter

У одного из латвийских страховщиков оформлен групповой полис для 33 человек, пропавших без вести после наводнения в Непале. В Латвийской ассоциации страховщиков объяснили, как будет действовать страховая защита в зависимости от дальнейшего развития событий.

Большинство путешественников, числящихся пропавшими без вести после наводнения в Непале, были застрахованы по одному групповому договору. Как сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС), такой полис оформлен для 33 человек, из которых 28 являются подданными Латвии, а еще пятеро — гражданами других государств.

Кроме того, еще шесть участников поездки приобрели туристические страховки у двух других латвийских страховых компаний.

В ассоциации уточнили, что на данный момент страховщики не обнаружили других действующих договоров страхования жизни или страхования от несчастных случаев, связанных с этими людьми.

Если в страховых полисах были указаны контактные лица, компании уже связались с ними, разъяснили условия страхового покрытия и ответили на возникающие вопросы.

Сейчас страховщики поддерживают постоянную связь с Министерством иностранных дел Латвии и следят за развитием ситуации. Родственникам пропавших рекомендуют получать информацию через консульскую службу МИД и поддерживать с ней контакт.

Важно понимать, что сам факт исчезновения человека не считается страховым случаем. Поэтому выплаты будут зависеть от того, какие обстоятельства официально установят компетентные органы.

Если пропавших найдут живыми, туристическая страховка сможет покрыть расходы на неотложную медицинскую помощь, а также при необходимости — их возвращение в Латвию.

Если же человека официально признают погибшим и будет выдано свидетельство о смерти, тогда может быть произведена страховая выплата, предусмотренная полисом на случай смерти.

В случае обнаружения останков застрахованных лиц страховщики готовы участвовать в организации их репатриации. Однако в ЛАС подчеркивают, что такие решения принимаются совместно с властями Непала, спасательными службами и Министерством иностранных дел Латвии, поэтому порядок действий будет зависеть от ситуации на месте.

Таким образом, страховое покрытие по полисам продолжает действовать в отношении последствий наводнения, даже если срок действия самих договоров к этому моменту истечет. Сейчас страховщики ожидают официальной информации о судьбе пропавших путешественников.

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#страхование #Латвия #Непал #наводнение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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