Отношение подростков к школе в Латвии заметно ухудшилось за последние семь лет. Исследование показало, что именно школьная жизнь сильнее всего повлияла на снижение общего уровня удовлетворенности жизнью у детей.

Латвийская сеть благополучия детей представила исследование «Барометр благополучия детей Латвии 2025», согласно которому с 2017 по 2024 год подростки стали значительно хуже оценивать школьную среду. Ни одна другая сфера жизни — семья, друзья, здоровье, материальное положение или условия жизни — не продемонстрировала столь заметного ухудшения.

Индекс удовлетворенности школой за семь лет снизился с 7 до 6,4 балла. При этом исследователи отмечают, что именно отношение ребенка к школе сильнее всего связано с тем, насколько он в целом доволен своей жизнью. На втором месте по влиянию оказалось собственное состояние здоровья.

Одновременно выросла учебная нагрузка. Если в 2017 году о постоянной усталости и перегруженности в школе говорили 20% подростков, то в 2024 году — уже 25%. Еще заметнее изменилась ситуация с домашними заданиями: доля школьников, считающих их чрезмерными, увеличилась с 37% до 54%.

Исследование также показало ухудшение психологического климата в школах. Все меньше подростков говорят, что им нравится ходить на занятия, а также считают, что учителя их слушают и относятся к ним с уважением.

Особенно тревожной выглядит еще одна цифра: 41% подростков в 2024 году признались, что не знают, к кому в школе можно обратиться за поддержкой. Это означает, что для многих детей помощь взрослых в сложной ситуации остается недоступной или неочевидной.

Авторы исследования также зафиксировали рост случаев травли и ухудшение отношений между одноклассниками. Вместе с тем есть и положительные изменения: по сравнению с 2017 годом больше школьников отмечают, что в течение учебного дня у них есть время спокойно поесть и активно провести перемены.

Проблемы системы образования подтверждают и родители. Чаще всего они называют нехватку учителей — на нее указали 40% опрошенных. Еще 27% считают недостаточным качество образования, 22% говорят о нехватке качественных учебных материалов, а 20% отмечают, что школьная среда остается эмоционально или физически небезопасной.

При этом исследователи обращают внимание на важную особенность: данные 2017 и 2024 годов основаны на разных выборках и разных методах опроса, поэтому при сравнении результатов этот фактор необходимо учитывать.

Доклад подготовлен на основе статистики, опросов детей и родителей, интервью с экспертами и международных сравнительных данных. Несмотря на отдельные позитивные изменения, исследование показывает, что именно школьная среда остается одной из наиболее проблемных составляющих благополучия подростков в Латвии.