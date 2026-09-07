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До +26 градусов, затем похолодание: какой будет погода в Латвии на этой неделе 0 2039

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенний дождь
ФОТО: Unsplash

Неделя в Латвии начнется с теплой погоды, а в середине недели в отдельных районах температура может подняться до +26 градусов. Однако вместе с теплом синоптики прогнозируют дожди и местами грозы.

На этой неделе в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако без осадков не обойдется. По прогнозам синоптиков, дожди будут проходить периодически, хотя их интенсивность и количество пока оцениваются по-разному.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При слабом или умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха во вторник составит +18...+22 градуса, а в среду в отдельных районах может повыситься до +26 градусов.

Это станет самым теплым периодом недели, поэтому середина недели подойдет для отдыха на природе. Однако планы на открытом воздухе лучше строить с учетом возможных кратковременных ливней и гроз.

Во второй половине недели вероятность дождей сохранится. Ветер сменится на западный и юго-западный, станет умеренным, а температура немного снизится.

Ночью ожидается +8...+13 градусов, тогда как на побережье будет заметно теплее — местами не ниже +16 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков в Латвии как на этой, так и на следующей неделе, вероятно, окажется выше климатической нормы. При этом температура воздуха останется близкой к обычным для сентября значениям или будет немного выше них.

Таким образом, неделя обещает быть теплой, но переменчивой: солнечные периоды будут регулярно сменяться дождями, а к выходным погода станет немного прохладнее.

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#погода #Латвия #прогноз #гроза #сентябрь #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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