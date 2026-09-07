В Латвии продолжаются дорожные работы сразу на 50 участках государственных автодорог. На отдельных отрезках из-за ограничений движения и временных светофоров водителям стоит закладывать в маршрут дополнительные 20–45 минут.

На государственной дорожной сети Латвии продолжается сезон ремонтных работ. По данным Latvijas valsts ceļi (LVC), ограничения сейчас действуют на 50 участках дорог, включая 13 главных магистралей, 13 региональных дорог, а также десять мостов и путепроводов.

Самые большие задержки ожидаются на автодороге Тинужи–Кокнесе (P80). На участке от карьера Кранциемс до парка «Avārijas brigāde» поездка через зону ремонта может занять до 45 минут. Здесь движение регулируется временным светофором, а скорость ограничена до 50–70 км/ч.

Еще несколько участков способны добавить к поездке около 40 минут. Это:

Даугавпилсское шоссе между Госпори и Ницгале;

дорога Валдгале–Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде;

дорога Гулбене–Балви–Виляка–граница с Россией (P35) на участке Литене–Балви.

Около 30 минут потребуется на проезд транспортной развязки Даугавпилсской объездной дороги (A14) и участка до Свенте, а также на Елгавском шоссе (A8) между поворотом на Лиелвирцаву и границу с Литвой.

На Видземском шоссе (A2) между Сигулдой и Аугшлигатне водителям стоит рассчитывать примерно на 25 дополнительных минут, а на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до кладбища Пурвакрогс — примерно на 20 минут.

Еще один сложный участок находится на дороге Илмая–Приекуле–граница с Литвой (P114). Между Приекуле и литовской границей установлены сразу четыре временных светофора, поэтому время проезда здесь может увеличиться до 35 минут.

На дороге Бауска–Айзкраукле (P87) между Озолайне и Барбеле движение регулируется временным светофором, а участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта. На проезд этой зоны рекомендуется закладывать около 25 минут.

Для водителей это означает, что привычное время в пути может заметно увеличиться, особенно при поездках на дальние расстояния. Перед выездом стоит проверить маршрут и учитывать возможные задержки.

В Latvijas valsts ceļi напоминают, что во всех зонах ремонта необходимо соблюдать временные ограничения скорости, требования дорожных знаков и новую схему организации движения.